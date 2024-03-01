餐桌上用餐，來點酒水，即時提升整個品味過程。除了坊間常見的葡萄酒，今次又有醇厚的干邑拼配，無論是品嘗任何菜式，都讓大家有滿滿驚喜。

粵菜配干邑

豐富而變化多的粵菜，色香味全。銅鑼灣精品粵菜食府和法國干邑品牌合作，於即日至3月31日推出中式名饌餐酒體驗，總廚林偉良師傅設計的5道菜式，客人可用組合價錢配搭1杯干邑。頭盆的四寶集合日本35頭皇冠吉品鮑魚、花膠、北海道關東遼參和鮑汁鵝掌，配任何一款干邑都咁有層次。川汁脆皮釀海參，蝦滑加馬蹄、冬菇和豬肉，配微辣川汁，和有鮮花及香料氣息的干邑相配，令味蕾有最佳享受。至於蒜香生劏斑頭腩，和帶梨子、檸檬、香草及紅糖氣息的干邑相遇，吃出馥郁滋味。

日本葡萄酒

提到葡萄酒，大家首先想到是歐美地區，其實坊間還有很多選擇。尖沙咀日系秘魯餐廳於3月7日和日本酒莊合作，推出6道菜的醇酒晚宴，當晚的菜式會配上不同風味的日本葡萄酒。客人先以春季盛產的「初鰹」鰹魚刺身配南美辣椒和香辣三文魚粟米打開序幕，多款拼配的豪華特選壽司，配在不銹鋼桶內發酵的白酒，當中的酸度和壽司醋飯相當夾。鮮嫩的煎帶配配紫蘇莎莎醬，和帶天然酸香的白酒，和醬汁配合得恰到好處。肉嫩油香的烤鴨胸配芥末莎莎醬，和葡萄酒拼配增加口感。主菜牛柳配松露照燒汁和甜點黑森林蛋糕同樣有葡萄酒拼配，各位可致細品嘗。