麥明詩籌備婚禮感壓力　努力Keep Fit做靚新娘

「十優港姐」麥明詩（Louisa）1月底答應飛機師男友盛勁為求婚，今日她首次以準盛太身份出席活動，表示近期正努力做運動Keep身形，又坦言為籌備婚禮感壓力：「9成係我負責，因為請圈中人、朋友我比較清楚啲，佢負責叫屋企人、朋友，同埋同意我嘅安排，佢好配合我想做嘅嘢，好難得。」她表示聽過很多朋友因籌備婚禮而大傷腦筋，甚至與另一半鬧不快，大讚盛勁為會叫她放鬆不要太緊張：「佢叫我唔好咁大壓力，Hea啲囉！」

問到究竟是誰主動求婚？Louise笑指未婚夫為人無所謂，早前她提議到澳洲影婚照，對方亦爽快答好，又否認自己心急結婚：「我只係怕麻煩，唔想件事迂回曲折，細節程序唔太拘謹，想將繁複事情縮短。」

提到未婚夫揚言要多生B，她坦言也想生多幾個，但亦要視乎身體狀況：「我覺得生小朋友唔好得一個，都想有個伴，好似我照顧媽媽咁，哥哥都一齊同心協力。」問她可會介意被指恨嫁？她表示大部分香港女生比男生想結婚，認為沒所謂也很合理：「因為女性會有生理因素。（所以想趕結婚生B？）呢個部分因素，最緊要結果達到，如果我係男仔都未必想結婚住，我比較唔怕醜，都覺得佢鍾意我嘅。（提出結婚到依家由你主動？）唔係！係雙向。（你鍾意未婚夫邊方面？）我喺佢低谷時期同佢開始Close，見到佢好積極同樂觀心態去改善生活，因為未來生活好多難關，我相信佢會同我一齊解決呢啲難關。」