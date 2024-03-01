陳庭欣二世古滑雪男友困懸崖　林寶玉米蘭有艷遇

前港姐陳庭欣（Toby)和林寶玉今日出席甜品店開幕，Toby透露日前與男友到日本二世古滑雪，發生不少驚險事，她化身「救援隊長」拯救別人，她表示：「第一單係C AllStar嘅King喺當地做滑雪教練，有晚急call我幫忙，因為佢入錯油，租車中途出煙拋錨，我陪佢等拖車等到半夜；第二單都係King，佢同我男友去咗個偏僻樹林滑雪被困懸崖，差啲碌落山，同行個女仔差啲跌落河，要幫佢哋搵救援，搞咗4、5個鐘。」她指自己在山下賽道，笑言可能自己命格邪住他們，下次要分開不同地方滑雪較好。雖然今次並非男友被困，但她都擔心得向男友作出訓示一個鐘，「少少話佢哋，應該去正規場地滑雪，係好危險，不過男友都醒目嘅，被救嘅朋友就話要請我食飯。」

而林寶玉昨日完成8日米蘭巴黎之旅返港，日前首度踏足米蘭時裝周，感覺夢想成真，因去年曾許下願望想去時裝周，開心能夠達成心願，今次好多深體會，最肉痛是的士費好貴，短短10分鐘車程便花上1000港元，單是車費總共花上過萬。而且天氣不佳，在米蘭和巴黎每天都在下雨，她要冒雨在街上拍照，又要在車內換衫化妝，相當狼狽。她說今次認識不少新朋友，包括陳凱琳和不少kol，外地遇到港人，感覺特別親切。

問她此行可有艷遇？她指巴黎全街都是型男索女，連餐廳侍應都超級靚仔高大標青，「有次我不停講個男仔好靚仔，講咗十幾次，朋友講笑叫我直接約佢，不過我比較保守，都係鍾情亞洲男仔，未有勇氣同外國人拍拖，就好似見到食物好食，但自己唔食得辣一樣，哈哈！」提到她在時裝周的服飾都相當火辣，她自己覺得無問題，但去到邊都成為眾人目光，「係好多男仔眼望望，唔知係望樣定望件衫，不過件衫好有氣場，喺香港我未必夠膽着。」工作之餘她亦有到outlet血拼，狂掃了7、8對鞋，花費近10萬，由於她從巴黎返米蘭轉機返港，時間太趕急，有一半衣物未能做退稅。