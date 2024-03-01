科幻巨片《沙丘瀚戰：第二章》「貓王」演新奸角搶鏡

Frank Herbert寫於60年代的經典科幻小說《Dune》於1984年被美國導演大衞連治（David Lynch）首次搬上大銀幕，但因電腦特效的限制與公司高層的干預，這套《星際奇兵》成為導演不堪回首的作品。直到2021年，加拿大法裔導演Denis Villeneuve的新版《沙丘瀚戰》面世，備受讚譽，於《第94屆奧斯卡金像獎》獲10個提名，最後掃走6獎包括最佳攝影、最佳美術、最佳原創配樂、最佳音效、最佳剪接與最佳視覺特效。該片只是改編了系列首本小說的上半部份，票房的成功令《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part 2）順利開拍。

另一科幻巨片《星球大戰》（Star Wars）有不少深入民心的元素都來自《沙丘瀚戰》原著小說，但相對於《星》世界的熱鬧繽紛，《沙》是更為沉鬱悲壯的太空史詩，在浩大的戰爭場面以外，還聚焦政治與文化，強調宗教與魅力領袖的危險，是反英雄的寓言。《沙丘瀚戰：第二章》講述添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）飾演的公爵繼承人保羅經歷滅國與殺父之仇後，與莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）飾演的女巫會成員母親，加入沙丘星球中的戰鬥蠻族弗雷曼人，在Zendaya飾演的族人采寧幫助下，學懂駕馭沙漠與巨型沙蟲的力量，甚至不惜利用宗教預言煽動民眾，向Stellan Skarsgard飾演的男爵以及基斯杜化華堅（Christopher Walken）飾演的皇帝復仇。

今集仍然保留出色的獨特美學，節奏比首集更快，有更多刺激的動作戲份，矛盾的愛情線亦動人。其中一個新加入的演員，是主演《貓王》（Elvis）的美國男星Austin Butler，他飾演男爵心狠手辣的姪兒菲得，成為保羅最危險的對手。他剷光頭、剃眉毛、染黑齒的造型，加上陰險的變態神情，在片中非常搶鏡。