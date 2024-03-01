李龍基寒冷天氣警告搭小巴探Chris　爆有人因今次風波賺大錢

李龍基未婚妻王青霞（Chris）早前被控涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪，現正還押於大欖女懲教所。而李龍基風雨不改，今日（1日）在寒冷天氣警告如常探訪Chris，他大約11時離開大欖女懲教所，他沒有揸車，原來他轉換電動汽車，表示要待3個星期後才取車，所以乘搭小巴離開。

問未婚妻王青霞（Chris）精神如何？他合十表示不回應了。談到3月26日在酒家舉行《李龍基好SING之夜》，推出演唱晚宴套餐，他表示講A又錯，講B又錯，這類晚宴他一向都有做，並指該晚宴是在Chris發生事之前已簽定合約，卻又被人屈（被批評）。

對於林作指他化流量為收入，李龍基說：「總之自己行得正企得正，我唔係好識作流量嘅人，真係唔識，當然有啲人好識，好多人藉着呢件事做好多流量。我亦知道好多人因為我呢件事賺咗好多錢，我少少安慰，能夠幫到咁多人。正所謂『一鯨落，萬物生』，我依家好清楚。（會否因外界言論影響心情？）依家唔會，好明白佢哋心態係咩，保持自己平常心，繼續做自己嘅嘢，專注工作。（為Chris努力搵錢？）我一向好努力，好多朋友都知道我係一個熱愛工作嘅人，不言休。當然呢期有少少影響，好多工作推咗，尤其外出工作，留喺香港每日嚟見見佢，令佢安心好多，畀個信心佢。（4月16日聽審陪Chris？）呢個必定。」

李龍基表示近日真的多了人找他傾談工作，提到延遲拍攝的新歌《雲淡風清》MV何時拍攝？他說今早才與監製傾談，對方表示要盡快拍攝，拍攝後即上音樂平台，他希望找天探訪完Chris後即去廣州拍攝。他說：「新歌係三個幾月前作，上月20日我喺廣州電視台工作，本來21日拍攝，但發生事冇心情拍，一早落嚟探Chris。（現時心情複雜會否作曲抒發一下？）會嘅，作曲嘅嘢靈感到就有，有時靈感冇點唧都唧唔到出嚟。」問Chris有否畫畫抒發心情？他說：「佢心情好啲㗎啦。」