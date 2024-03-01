李英愛奪「卓越亞洲電影人大獎」　入行逾30年受寵若驚

韓劇《大長今》女星李英愛獲第17屆亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」，入行超過30年的她直言受寵若驚，更指感恩於這段時間，仍然被很多觀眾記得，對於主演作品在韓國及外國都備受歡迎，她表示：「我主演的《親切的金子》在韓國和外國都有很多人談論，很受觀眾支持和喜愛。與其說是某個特定角色特別能讓外國觀眾明白和理解，不如說原來我演的電影也可克服文化差異，我相信外國觀眾也會感受到我在作品中流露的熱情。我在作品中付出的努力，也會讓觀眾產生共鳴。」

談及《親》片，李英愛指該片乃劇集《大長今》大受歡迎後接拍的作品，當時沒想過效果會與《大長今》一樣大獲好評，更說：「《親》片在國際電影節中得到不錯的評價，我和朴贊郁導演合作的效果也很理想。那時我在想，描述一個女性復仇的過程，這樣的故事能讓世界各地觀眾喜愛，引發他們的興趣嗎？最終這部電影讓我挑戰自己，增強了我的信心，所以《親》片可說是我演藝生涯的轉捩點。」

李英愛認為現時很多電視劇和電影中的女性形象，和以前相比都更有挑戰性且更多元化，角色設定比以前更廣闊，觀眾也可從中看到亞洲女性的多樣性：「電影提供了渠道讓我逐步由最初較平面的角色，漸漸變得更多樣性，角色的色彩也更豐富。那些女性角色為我帶來積極和鼓舞的作用。我也希望自己能更多面向地展示女性的面貌。」更自言學習階段從未停止，如果真的要給那些希望闖出名堂的演員們意見，她會說要堅持不懈：「只要堅持，最終就能建立自己的風格和特色，並由此產生專屬你的深度。初時的表現可能會較弱，但假以時日就會變得紮實；只要對自己的立志毫不動搖，就能打好基礎。」還透露將於本月（3月）10日親臨香港出席頒獎禮。