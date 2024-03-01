炎明熹開騷唔行性感風　歌單選擇多拒再唱姜濤神曲

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）去年舉辦出道以來首個個人演唱會，但尾場卻因颱風小犬襲港而取消，延至今年4月進行補場，同時再加開兩場，共三場演唱會。

Gigi透露今次演唱會在服飾、舞步及歌單上都會有變化，尤其是在衣服設計方面，她相當積極與設計師溝通，將自己的想法畫成草圖，交給負責設計師：「我哋都重複睇好多次，幫我設計衫嘅前輩都話，上一次好嘅衫可以保留，亦都可以根據我嘅意見去改善。」另外她亦興奮地宣布是次演唱會新增Encore環節，笑謂上一場騷的觀眾都非常斯文，沒有衝上台表達不滿：「因為上一次喺第一場，所以冇Encore部分，導演仲同我講話『好彩啲觀眾冇上台打我，如果唔喺就要叫你出去。』」

問到今場騷會否挑戰性感極限？Gigi就指未必，因是次演出希望可以展示到她18歲，充滿少女味的一面，因此在衣服上未必會太性感。對於近來她出席活動的衣着都比較大膽出位，外界對此有讚有彈。Gigi坦言批評一定會有，因每個人的審美都不一樣，難以做到迎合每個人的口味，又指初初參賽時，不敢上網看評論，但現在已經能坦然面對：「因為有啲評論雖然喺批評，但出發點喺好嘅，做人唔可以一成不變，如果好多人都指出同一個問題嘅時候，你一定要正視。」

提到上次演唱姜濤歌曲《Dear My Friend,》引來極大爭議，Gigi稱今次未必會獻唱這首歌，但原因不是避唱：「因為我嘅歌曲入面都有好多首我自己想唱嘅歌，但第一場冇機會同大家逐一唱晒，所以每一場都會有唔同嘅歌單，亦都希望可以帶畀大家唔同嘅感覺，有啲歌喺我由細聽到大，但上一場冇唱到，我都希望藉住今次補場可以同大家講解吓。」

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Makeup by @StephenMakeup

Hair by @im.ziggie

Image direction by Tanglai @135.fz

Wardrobe: Ottolinger, Coperni from D-mop HK

Venue: FWD House 1881