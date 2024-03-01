陳漢娜睡衣Look現身　廖子妤孖男友盧鎮業出席活動

陳漢娜（Hanna）身穿藍色條子睡衣出席活動，指現場人多令她有點緊張，笑言也不明白為何要穿睡衣，幸有外套遮掩，若言內衣騷就未能接受，自嫌身形不好。廖子妤亦表示不能接受太性感的內衣騷，「對自己身材無自信，影相還可以，行天橋會見到橙皮紋，又驚着高跟鞋會跌倒。」對於與男友一同工作，以前會考慮情侶檔會令人無幻想，現在不介意一齊拍戲，並講笑可以演「父女」。

憑《年少日記》首次入圍《第四十二屆香港電影金像獎》「最佳男主角」的盧鎮業，入行14年，指對手全部從小睇到大，分量十足，至於可有信心擇下影帝？他表示不會多想，其他對手都各有演技，大家無論性格發揮及戲種都不同，各有特色。但承認入圍後多了不少試鏡機會，會靜待佳音。今日與女友廖子妤前後腳到場，他表示剛剛也只是望了女友一眼，跟女友一起工作感開心，但相信將來可能會愈來愈少機會一起工作。

提到在金像獎記者會上由女友口中公布他有份入圍「最佳男主角」，她並一度眼泛淚光，盧鎮業表示：「見到佢好觸動，自己都好感動。」而他對女友入圍「最佳女配角」，他認為有份角逐的都是經驗豐富的演員，櫟會平分秋色。