水滴巨乳妹　活潑好色

日本AV界有好多巨乳美少女，好似楪可憐同莉莉遙香呢兩位擁有水滴形巨乳女優咁，活潑又好色，向男人「劫色」不知幾咁積極呀！今日佢哋就進行大比併，睇吓邊個實力最強啦！

彈力非凡

AV迷對於擁有童顏巨乳嘅女優需求熱切，不過近年來出色嘅童顏巨乳妹唔係好多，亦相信唔少AV迷仲係好掛住經典級女優成瀨心美同北川瞳，皆因佢哋甜美可愛又好波，演出仲相當落力，至於楪可憐就最有資格成為佢哋嘅接班人喇！

今年22歲嘅佢五官標致，笑起上嚟天真無邪，身高4呎10吋細細粒，但係上圍對F奶脹卜卜，連AV品評家涉江讓二都大讚阿妹對F奶彈力非凡，加上表面透現出青筋，更令人愛不釋手！憐妹由2021年出道至今，人氣一直持續上升，除咗佢嘅外表出眾之外，亦因為佢嘅演出夠主動又夠投入，最擅長喺男優身上施展出各種床技，從中唔單止可以欣賞到佢熟練嘅技術，亦可以感受到阿妹為咗令男人滿足而全力以赴，如果能夠遇到如此美人兒招呼自己，相信好多男人都會大受感動，自動畀阿妹劫色呀！

楪可憐

年齡：22歲

身高：4呎10吋

三圍：36F-23-34

出碟機器

喺日本AV界，每一段時間都會出現被稱為「出碟機器」嘅人氣女優，好似上原亞衣、波多野結衣、大槻響都可以話產量豐富，至於佢哋嘅後輩莉莉遙香亦唔弱，一個月閒閒哋推出13、14部AV，反映出佢係幾咁受歡迎！咁又難怪嘅，遙香青春可愛，面珠圓圓又夠親切感，最重要就係一對對水滴形H奶白滑飽滿，絕對係乳中極品！

佢前名叫稻場琉花，喺2019年以AV廠E-BODY專屬女優身份出道，不過好快就轉以自由身發展，佢咁做又無錯嘅，憑住一副童顏及巨乳，甫出道就備受注目，成為各大AV廠嘅寵兒。仲有，佢嘅小惡魔演出風格夠出眾，令好多AV迷都沉醉於欣賞佢笑笑口咁玩弄男優，而從遙香嘅合演作品當中，亦會見到佢好識得同其他女優合作榨乾男優嘅精力，而且相當有默契，，令演出更流暢更刺激！

莉莉遙香

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：36H-24-35

第1回合

鬥激情

莉莉遙香嘅表演夠晒落力，不過演出嘅作品多數都係佢同男優溫馨地交歡，又真係唔夠激情！而楪可憐就唔同喇，經常演出一女鬥多男嘅混戰場面，見到身材嬌小嘅佢被眾男圍攻，激情度爆晒燈呀！

第2回合

鬥巨乳

楪可憐心口對F奶夠分量又夠彈性，表面仲現出青筋，的確係幾吸引，之但係有後天加工之嫌，難免被扣分。反而莉莉遙香對H奶大得嚟質感天然，而且白滑飽滿，當然吸引好多啦！

第3回合

鬥瓣數

莉莉遙香嘅工作範疇主要係拍AV，所以瓣數單一，相反楪可憐嘅工作路數就有好多，除咗拍AV，亦不時喺電視台深夜節目見到佢，仲經常登台表演載歌載舞添！

楪可憐勝出

莉莉遙香雖然擁有天然H奶，其小惡魔演出亦夠出色，不過受限於樣子實在太可愛太萌味，所以戲路唔似得楪可憐咁能夠演繹妹系角色之餘，同時又可以飾演人妻呢類成熟角色，所以今次嘅比併係楪可憐稍勝一籌。