美女愛大叔　床技純熟

我哋鍾意大叔唔係為錢，係因為佢可以滿足到我！（互聯網）

每個男人都鍾愛青春美女，同樣女人亦喜歡高大靚仔，只係呢班靚女卻對大叔情有獨鍾，講緊係今次推介嘅四仔作品劇情，佢哋鍾意大叔夠男人味外，仲有係床技純熟，可以享受到無比快感呀！

鬚根刺激

喺Score出品嘅《Teen Bait #4》當中，一班青春少女就話畀大家知，大叔最正嘅地方唔單止係有男人味同有財力，仲有令佢哋覺得刺激又興奮嘅鬚根！由幾位20歲出頭嘅嫩口脫星演出，佢哋身材有前有後夠晒火辣，而且體質仲相當敏感，床上反應非常激烈，因此導演特別加長前戲嘅演出，等觀眾可以盡情欣賞到佢哋被鬚根刺激時嘅銷魂表情，必定睇到你硬晒軚！

浪漫十足

靚女向叔叔主動埋身，莫非係為咗佢身上啲金？四仔片廠Sweet Sinner認為愛情係無年齡限制，因此便推出呢部作品《Side Hustle》，由擅長拍攝劇情類四仔嘅Mike Quasar執導，並搵來一眾巨乳脫星參演。導演話呢種愛情戲唔單止係佢嘅拿手好戲，更用上大量浪漫感十足嘅拍攝手法。至於床戰場面，大叔盡展強勁雄風，差啲連張床都畀佢玩冧埋！

新星上陣

男人愛熟女，皆因對方懂床上情趣，而少女愛大叔，原來亦係同樣原因，更愛佢哋床上嘅調情工夫，令人慾仙慾死，就好似Tushy Raw炮製嘅《Tushy Raw V57》咁喇！作為片廠人氣系列，今次不但搵來Derek Dozer、KGB以及Alex Eikster三位導演聯手合作，仲有Hazel Moore、Kay Carter、Kiara Lord及Vivianne DeSilva等四位索女新星上陣，片廠話之所以挑選呢幾個新女演出，原因係想透過佢哋嘅青澀感展現出最真實嘅床上反應，同時帶畀大家有初戀嘅感覺。

碟評

大叔與美女嘅配搭向來係歐美四仔嘅人氣題材，而當中外形高質嘅脫星尤其重要，好似《Teen Bait #4》當中嘅新進嫩口脫星更係潛力十足。不過如果講觀賞性嘅話，《Side Hustle》及《Tushy Raw V57》均屬必睇之選。