《超星團》成團夜下周六舉行　李權哲張鎬濂郭殿甲人氣最高

無綫選秀節目《亞洲超星團》成團之夜總決賽將於本月9日舉行，晉級總決賽的18位超星練習生將於決賽夜接受不同考驗，爭取最終9個出道名額，於一眾超星練習生中，單論內地社交網粉絲人數，人氣最高頭三甲分別是李權哲、張鎬濂和郭殿甲。李權哲的內地社交網關注粉絲人數高達670.1萬，絕對是隊友中的人氣王！現年23歲的李權哲於2018年曾參加內地綜藝節目《偶像練習生》，最終排名23名，及後以男團NEXT成員身份正式出道，於隊內擔任領唱，其中一位隊友更是內地女星范冰冰胞弟范丞丞。

而排名第二的是關注人數達122.9萬的張鎬濂，23歲的鎬濂是洪欣兒子，樣子清秀加上擁188cm身高，主力於內地發展的他，2019年透過參加選秀節目《以團之名》以男團身份出道，同年7月以港澳台第一成績入讀上海戲劇學院，完全是一名學霸。

至於第三位則是獲109.8萬人數關注的郭殿甲，19歲的他演出經驗豐富，12歲時曾加入成員年齡只有10至13歲的非限定男子組合YHBOYS，由於擁有模特兒般完美比例及迷人笑容，被喻為貼心小暖男，郭殿甲於前年更加入六人男子組合BOYHOOD，於隊內更是領舞擔當。