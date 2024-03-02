星玄｜肖馬蔡思貝旗袍造型騷身材　不及另一位無綫花旦？

今日係3月2日農曆正月廿二，是日最旺生肖係馬，財運上升，投資方面會有不錯的回報。蔡思貝就係屬馬，佢上個月生日同家人一齊慶祝，而喺初七人日當日又同愛犬「油麥菜」慶祝8歲生日，仲留言：「雙喜臨門，人日初七＋油生8歲生日，今年仲唔發大財。」之後思貝着旗袍出席活動，唔單止騷盡玲瓏浮凸嘅身材，又笑住咁話，希望大家可以「旗開得勝」，咁識講嘢，相信思貝今年都會搵唔少。

雖然思貝呢個旗袍造型，盡顯佢前凸後翹嘅姣好身段，但「無綫最強Body」高海寧（高Ling）於元宵佳節，在其社交網上載貼身紅色旗袍Look視頻，不但見佢呈現出S型身材，華麗轉身成「影後」，就憑佢旗袍背後一個「大咕窿」，開窿設計直落腰間，將其白滑玉背無限放大，令唔少網民都留言大讚。

至於今日嘅幸運星係天秤座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。內地人氣男星白敬亭，今年首登春晚節目，不過因為走位問題，被網友狠批搶風頭，白敬亭至今仍未發聲。之後又傳出女星金晨邀請佢去電影《孤注一擲》首映禮，但白敬亭冇影而再登熱搜，不過早前金晨終於開直播，唔單止先向白敬亭道歉，又指對方當日因有工作在身而未能出席首映，所以不存在「放飛機」一事。

而近日白敬亭低調入組拍攝新劇，參演趙露思、陳哲遠甜蜜愛情劇《偷偷藏不住》嘅的姐妹作《難哄》，仲飾演由趙露思角色「桑稚」嘅哥哥「桑延」，不過消息一出後，有唔少網民紛紛直指白敬亭完全唔符合原著描述桑延形象，並指對角色完全幻滅，又嘲諷表示：「白敬亭演《難哄》，不如劇集直接改名叫『難看』吧。」白敬亭你有幸運之神關照，希望各方輿論能就盡快平息。