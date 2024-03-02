【是日通勝】

農曆正月廿二

甲辰年 丙寅月 乙丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、求醫

忌：動土、會友、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

金牛座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

雙子座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

巨蟹座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

獅子座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

處女座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

天秤座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

天蠍座：工作表現不似預期，只能怪自己做事分心。

人馬座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

山羊座：找個浪漫場合向伴侶表達心意會有好結果。

水瓶座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙魚座：桃花大旺，出門前好好裝扮，可吸引異性。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）馬 財運升

（跌）羊 健康差

鼠：感情發展遇阻力，單身者要保持耐性。

牛：憂心的事冇發生，有如釋重負的感覺。

虎：命令性口脗要不得，人際關係易受損。

兔：運勢一般，情緒不穩，理財沒有規劃。

龍：沒時間理睬伴侶，感情關係出現暗湧。

蛇：做事提不起勁，有必要檢討作息習慣。

馬：財運上升，投資方面會有不錯的回報。

羊：是日沖煞，健康欠佳，適宜多做運動。

猴：懂得揚長避短，可於事業上取得突破。

雞：生活充實，事業稱心如意，易獲賞識。

狗：事業心強，敢於接受新挑戰會有得着。

豬：好好規劃時間表，工作繁忙仍能應付。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

淺談雙魚座

3月，來到太陽入雙魚座的時間，就來談談雙魚座吧。

雙魚座是黃道帶上的第12個星座，他們是極具同情心和善良的人，總是願意幫助他人，尤其是那些處於困境中的人。雙魚座非常敏感，能夠感知到別人的情感和需求，並常常表現出同理心和同情心。

由於雙魚座是水象星座，情感豐富，能夠深刻地感受到自己的情感及周圍環境中的情感，這使他們成為優秀的藝術家和創作者，能夠將情感通過藝術形式表達出來。他們也非常有創造力，能夠從不同角度看待事物，並提出獨特的解決方案。

雙魚座的人通常是夢想家，擁有豐富的想像力和幻想力，經常沉浸於夢想世界，追求着一些理想和理念。然而，他們有時也容易陷入現實與夢想之間的矛盾中，難以做出適應現實的決策。

另一方面，雙魚座的人容易受外界影響，有時會缺乏自信心，傾向於避免衝突和爭執，願意遷就他人，可能使他們容易受到他人操控。他們需要學會保護自己的利益，並學會為自己的需求和意見發聲。

雙魚座的人非常直覺，能夠察覺到事情的真實本質，又能夠預知事情的發展趨勢，並且對於人際關係和情感問題有着敏銳的洞察力，這使得他們成為非常好的聆聽者和支持者，能夠給予他人情感上的支持。