甄子丹低谷翻身　再尋電影突破

「宇宙最強」甄子丹近日以香港打吡大使身份拍攝宣傳片，以過往經歷分享三大致勝元素，他表示平日做事精準全因不想後悔，更指曾有過不被看好之時，全靠堅持向前爭取更高的高峰！

甄子丹近日再度擔任香港打吡大使，並抽空拍攝宣傳片，他於木人樁前晒功夫，其中一個鏡頭要求他出拳及踢腿，雖然這些動作對他來說易如反掌，但正式拍攝前，子丹仍特意與導演、攝影師溝通，務求每個鏡頭的擺位、動作精準，結果大多數鏡頭均一Take完成，他還額外多做幾個不同動作，好讓導演有更多鏡頭剪接，相當細心。

自2014年起為打吡大賽拍攝過不同類型宣傳片的子丹，不時走訪馬場「禁地」與馬匹或騎師交流，但今次卻有別過往，以子丹的操練日常及其演藝事業作為主軸，並以自身經驗表達「專注」、「決心」及「堅持」三大致勝元素，子丹直言平日做事專注，全因不想後悔：「時間寶貴、生命寶貴，如果每樣事唔精準去做，會有少少遺憾，你會話畀自己聽，點解初初唔做得更好呢？所以依家嘅我，尤其拍戲咁多年，我唔希望電影方面冇進步空間，所以放更加多時間去做每個電影項目。」

放手讓子女外闖

談到現時成就非凡，子丹坦言過去亦有不被看好的日子：「人唔會樣樣都一帆風順，一定會有阻滯，甚至跌落地，最重要保持信念、堅持同努力。機會嚟到就可以勇往直前，爭取到更高嘅高峰。」對於愛女甄濟如早前以歌手身份出道，他認為讓子女親自闖闖更有意義：「依家後生仔女好聰明，有自己諗法，亦都應該畀佢哋嘗試自己去闖一闖。因為無論成與敗，一時嘅失敗唔等於將來唔會成功，有時少少挫折反而知道人生條路點樣行，我同太太都用比較開明嘅方法同佢哋相處。（會唔會父女檔合作？）暫時冇想法，順其自然啦！」