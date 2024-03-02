娛圈單打︱靚到被人質疑 係咪後天加工

《再見‧枕邊人》開播，劇情懸疑，頗為引人入勝。不過，劇集焦點意外地並無落在男女主角馬德鐘和黃智雯身上，而是女二張曦雯（Kelly）一枝獨秀！她在劇中又穿婚紗，又有水着，更有貼身上衣做Gym Look，明艷照人，身材火辣，一字記之曰「索」！

都說世上沒有醜女人，只有懶女人，Kelly深諳箇中道理。她自爆每星期會去5次健身室，每次運動時間不少於兩小時，還經常做瑜伽及重量訓練運動，難怪身材凹凸有致。新春期間為大台拍攝的「幸運曲奇」短片，更加係靚到嘩嘩聲。

Kelly外表火辣，予人「鬼鬼哋」之感，卻意想不到竟是屋邨妹出身。她兒時居住黃大仙下邨，父親任職技工，母親則與親友經營美容店，其後時來運轉，舉家移民美國芝加哥。她畢業於伊利諾大學芝加哥分校企業管理系，2012年成為第二個非港姐出身的《國際中華小姐》冠軍，從此展開燦爛星途。《白色強人》、《木棘証人》、《破毒強人》等俱是代表作。

當然，Kelly最為人津津樂道，還是她的身材和外貌。身材固然無懈可擊，美貌更是可圈可點。網民大都認為其美貌不斷進化，年年升級，對比選美時期，有判若兩人之感，難怪惹起整容爭議。

老實說，現今醫美昌明，人人都想變靚啲，何況是娛樂圈明星？面口飯，競爭大，執正自己增加叫座力，無可厚非。不過，整還整，過分沉迷就會走火入魔。今日的Kelly已經好靚好正，跟混血男友又到談婚論嫁階段，儼然人生大贏家，真係毋須整得太多！