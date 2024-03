周星馳電影《女足》昨日(1日)於台灣舉行海選發布記者會,並公布海選將於3月8日(五)正式啟動,周星馳旗下「星輝海外」董事總經理陳震宇受訪,指海選稍後將擴至世界各地:「星爺對於提拔新人一向不遺餘力,希望透過電影《女足》,從台灣為出發點,擴散到其他國家及地方,甚至全球華人都能參與此次選拔!」

韓國女團CLC出身的港星莊錠欣(Elkie)擔任記招演唱嘉賓,獻唱《食神》主題曲《初戀》、《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》,她指自己去年和演員姊姊莊易羚都已提交報名表,更不忘毛遂自薦:「我的性格是優勢,今天有機會見到製作公司的人,他們應該會感到我的親和力吧!」

Elkie指自己從小到大都是周星馳的粉絲,很希望跟他合作,當被問到到是否會能像《食神》中的莫文蔚「大哨牙」或《少林足球》中的趙薇剃「光頭」,一旁的經紀人出來擋駕:「光頭不行,要戴假髮!」並稱床戲也不可以,因為Elkie的形象較為正面陽光,不過Elkie本人則大方表示,扮醜沒問題,小時候也曾是爆牙。