東方日報C1：楊謹華《浪姐5》孖林心如助攻　力抗越韓外援

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》現時邁入第五季，今次更邀來台灣「實力派」姊妹林心如和楊謹華撐場，楊謹華亦早已抵達今季錄製地點長沙，惟仍未見林心如身影，外界早前一直盛傳林心如會陪同楊謹華一起出戰今季節目，延續台灣大熱電視劇《華燈初上》的情敵組合。

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》（簡稱《浪姐》）自2020年播出後吸引無數內地、香港、台灣的知名女星參加，話題不斷，其中包括香港代表蔡少芬、Twins、薛凱琪，還有張雨綺、黃聖依等，更有不少女星憑節目再次翻紅，如台灣代表陳嘉樺（Ella）、王心凌、楊丞琳等。而過去幾季的冠軍寶座都由「台灣幫」包攬，「甜心教主」王心凌勇奪第三季的總冠軍，人氣熱度延至今日仍有增無減，女團S.H.E成員Ella就於第四季奪冠，一度掀起S.H.E回憶殺。

節目迎來第五季，今季節目今日正式在長沙進行錄製，早前網上流出各種參賽者名單，但均未知真假，其中最引人注目的是指有傳林心如、袁詠儀、柯佳嬿、安以軒、何超蓮、蔡卓宜、吳宣儀等將出戰今季比賽，但直至昨日仍未見她們任何一人的身影出現拍攝地。而日前不少真正參賽的「姐姐」已分批抵達長沙，計有台灣女星楊謹華、郭書瑤、劉品言、謝金燕、王陽明太太蔡詩芸等，郭書瑤昨日更在網上分享與劉品言的合照，留言：「我開始緊張惹…」而內地女星張予曦、周揚青、鄭愷的太太苗苗、《無限超越班》導師韓雪、2005年《超級女聲》參賽者何潔、2006年《超級女聲》冠軍尚雯婕等，相比前幾季有多位知名度高的女星參與，今季明星陣容相對顯弱，更令不少網民看了此陣容後已指節目愈來愈沒睇頭，認為沒有一個較紅的藝人可站C位，更指不如轉換形式再做，而今季《浪姐》見證人一職亦不再是男星黃曉明，改由張若盷擔任。

由於仍未見林心如的身影，粉絲大為緊張，故昨晚其經理人指心如仍在台灣。不過外界揣測她會以「飛行嘉賓」身份現身，事關她與楊謹華於台灣電視劇《華燈初上》中有精彩的對手戲，兩年前二人亦同時入圍金鐘獎影后，並一起在真人騷《光露營就很忙了》開心出遊，情同姊妹，更有一說指林心如會陪同楊謹華出戰第五季《浪姐》，延續《華燈》的情敵組合。

周揚青另有目的？

另外，有不少網民質疑為何周揚青會參賽，網友紛紛留言：「周揚青去幹嘛？長得漂亮又有錢，這說是傳說中財富自由沒事做嗎？」、「網紅加羅志祥前女友的噱頭。」直言周揚青今次參賽並不是為了借助節目實現唱跳夢，只是想提升熱度和話題。

此外，繼先前季度邀來南韓知名女星鄭秀妍（Jessica）後，今年的「過江龍」亦有越南代表孫夏玲、韓團Kara成員鄭妮可，二人已現身長沙機場，據悉還有日本代表AKB48的前田敦子及俄羅斯歌手Mari Kraymbrei等也會參加。

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