陳俞希秘魯食昆蟲拼盤：一路食一路標眼水

藝人陳俞希（Hailey）和陳安立（Brian）早前遠赴秘魯和墨西哥為ViuTV拍攝飲食及旅遊節目《食得怪先好嗌》，兩位主持去到秘魯高原地方，用最原始方法燒熱石頭，然後烹調不同肉類和蔬果，煮成一味傳統的秘魯菜pachamanca地鍋飯，Hailey表示：「今集去到試咗好多當地人好傳統嘅菜式，例如秘魯好出名嘅草泥馬同埋天竺鼠我哋都有食。」

之後二人再飛墨西哥和美國，首嚐昆蟲拼盤，Hailey憶述：「墨西哥本身好多地方都有昆蟲食，對佢哋嚟講係非常普遍，所以去到第一餐製作團隊已經安排我哋食昆蟲拼盤，包括有昆蟲同臭蟲等等，我同Brian都有食晒入邊咁多款唔同嘅蟲，仲有一隻叫馬達加斯加曱甴，係廚師特別送畀我哋嘅獎品。」問Hailey是否怕食蟲？她表示：「我本身超級怕食蟲，喺之前其他節目入面見到蟲都勁驚，但今次真係硬住頭皮咁食，有啲蟲我擺入口咬咗一兩啖然後好快吞咗佢，一路食一路標眼水。」

由於在當地吃下不少古怪食物，Hailey自爆和Brian輪住病，她說：「我哋去到秘魯都出現輕微嘅高山反應，然後可能因為食咗太多古怪食物，最後仲搞到肚痛。」幸好他們出發前帶定藥物，故吃完藥後已無大礙。