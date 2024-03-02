2分鐘快速入眠法　簡單步驟放鬆身體

許多都市人難免有時會失眠，在床上輾轉反側到天亮，接著又拖著疲倦的身軀上班，渾渾噩噩地過完一整天。如果不想每晚都煎熬地度過，不妨參考這個專為美國軍人設計的睡眠法，據説能在短短兩分鐘內便入睡，讓軍人在激烈的戰爭環境下也能發揮作用。

這個兩分鐘睡眠法是由奧運短跑教練巴德溫特（Bud Winter）所發明，幫助軍人或技術飛行員即使在嘈雜、危險的環境下也能立即入睡，補充體力。方法非常簡單，就是按著步驟先讓身體放鬆，再讓精神放鬆。首先是身體放鬆，先閉上眼睛，放鬆臉部肌肉，包括舌頭、下巴和眼睛周圍肌肉，保持緩慢呼吸；接著把肩膀放鬆下垂，讓身體慢慢沉入床鋪，再深吸一口氣，慢慢呼出，放鬆前臂、手指；最後再放鬆右大腿肌肉，然後小腿、膝蓋、腳踝、腳底和腳趾，另一隻腳也一樣。

再到精神放鬆，在身體完全放鬆後，可以深呼吸三次；試著幻想一幅能讓自己平靜下來的畫面，例如想像自己在一個溫暖的環境下，頭上只有藍天白雲，或者躺在昏暗房間的吊床上，專注畫面10秒。若想像畫面起不到作用，則請清空腦海的雜念，一遍又一遍地重複「不要想任何事」這句話10秒，讓身心放鬆。雖然這個方法沒有針對軍人睡眠做研究，不過有不少人實測過並表示非常有效，大家不妨在晚上試試看。