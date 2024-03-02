Bieber嫂Hailey家姐Alaia即場除M巾擲酒吧員工被捕

加拿大天王Justin Bieber美國女模妻子Hailey Bieber的31歲女模姐姐Alaia Baldwin Aronow上周六（24日）於美國喬治亞州一間酒吧因襲擊罪名被捕，當時Alaia想硬闖員工洗手間，員工要求她使用公家洗手間，她開始發狂與動粗，兩名男保安嘗試制服她之際，分別被扯甩頭髮與踢下體。Alaia聲稱要嘔吐與換衛生巾後，一名女員工破例讓她使用員工洗手間，相隔一會後女員工再進去查看，Alaia便用剛脫下的衛生巾擲向她。

最後酒吧保安成功制服Alaia，將她押離酒吧，並報警求助，過程被拍下。警方到場後，Alaia聲稱自己只是自衛，是酒吧一方作大。Alaia被拘捕帶到警局，被控普通襲擊、普通毆打、毆打與擅闖私人地方。Alaia律師發出聲明表示：「2024年2月24日，Aronow女士前往喬治亞州薩凡納為準備結婚的好友慶祝。很遺憾地，一個本應是女士喜慶夜，不幸地發生意想不到的轉折。Aronow女士為當晚發生的事感到尷尬與傷心，並主動採取行動保證以後不再發生類似的情況。」