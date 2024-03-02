前港姐蘇可欣宣布離巢無綫　結束8年賓主關係

空姐出身、憑《3日2夜》上位的落選港姐蘇可欣，早前「做老本行」扮演空姐再備受關注，不過她昨日突然宣布離巢無綫，結束8年賓主關係：「一轉眼將近8年時間，喺TVB既日子令我見識很多，學懂很多，係時候翻開新嘅篇章向前走。我一直深信我是幸運的。誤打誤撞走上了當主播司儀嘅路，我好感激娛樂新聞台帶畀我嘅一切，係呢個温室嘅時間，快樂時刻佔絕大多數。我會懷念跟你們在大房的歡樂時光。」

她又逐一感激經理人及台前幕後的同事：「多謝我經理人雲妮，湊左我8年時間，我知道非常唔容易。因為我絕對講唔上係一個聽話嘅女仔，比起話好 我更加多時間都講緊唔好，咁多年嚟辛苦你了。對於我嘅所有，佢比我更加上心。佢成日同我講『我希望你上台好好睇睇』，所以無論大大小小嘅活動，佢都會替我安排很多。私下嘅我其實唔擅長同人溝通，呢個時候佢總會陪伴我左右代我說話，當然有時佢都會做幕後推手令我防不勝防，但係我都會由心底去感激你，咁多年高高低低感恩有你陪伴。多謝一眾台前幕後嘅同事，一齊共事嘅時光會長留我腦海之中。」並表明：「最後，世界好大，我仍然想再去望下。我哋換個地方再見。」但未有透露確實去向。