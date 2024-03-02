「爆檸」大熱！由SPIRAL成員為大家拆解

香港人好鍾意飲茶，特別是檸檬茶！自去年開始，大街小巷更開了不少手打檸檬茶店，成功攻陷以奶茶為主導的香港茶飲市場。這種俗稱「爆檸」的飲品無論製法、材料及味道都跟港式檸茶截然不同，究竟有何特別？今日請來SPIRAL的Marvia同Wendy一齊為大家拆解！

標榜人手破冰

傳統的港式檸檬茶多用黃檸檬，手打檸檬茶則用香水檸檬。這種檸檬外皮多為綠色，果肉厚身而且無核，酸度比黃檸檬更突出，聞落帶點香芧味，但苦澀味更少。茶飲店負責人Eric指，製作時先把香水檸檬洗淨，擦皮直至香味滲出，放入特定機器進行切片後，再與冰塊一起以人手鑿碎，最後倒入不同分量的茶底及糖漿，搖勻便大功告成。由於昔日冰室的水吧師傅需用錘子劈開冰磚成冰粒，這「破冰」動作行內人稱為「爆雪」，因此凍檸茶亦稱為「爆檸」；而新興手打檸檬茶亦標榜「純手打」，因此也有以上別稱。

鴨屎香最受歡迎

跟港式檸檬茶常用錫蘭紅茶不同，手打檸檬茶的茶底選擇豐富，味道千變萬化。目前較普遍有紅茶、毛峰、四季春及鴨屎香等，其中又以鴨屎香最受歡迎，它是鳳凰單叢的一種，因種在「鴨屎土」上而得名，沖泡後茶色橙黃明亮，入喉清甜醇厚、回味甘甜，且帶有銀花般的花香。另外，手打檸檬茶賣點之一是名稱夠特別，例如「手打渣男檸檬茶」入口先甜後勁酸，叫人愈飲愈慘似遇到「渣男」；又例如「原諒檸檬茶」好飲到叫女士原諒男朋友等，總之看到餐牌也未必知道實際口味，遂引起客人好奇試飲！

港人愛小甜小冰

目前手打檸檬茶每杯動輒30港元起，有些高價卻無阻人氣，店外經常大排長龍，員工忙個不停。Eric指高峰期每間分店可以日賣過千杯，他指：「首先香港人對檸茶有情意結，而且大家愈來愈注重健康，所以奶蓋、黑糖等比較甜的茶飲熱潮已經減退，我們亦因此推出小甜、半糖等口味，以應付本地客人需要。」事實上香水檸檬的果皮富含芳香揮發成分，可以生津解暑，並具清腸排毒及美白肌膚功效，加上含有維他命C和維他命P，可預防高血壓和心肌梗塞症狀，兼顧美味與健康。

同場加映：國內新潮飲

國內茶飲競爭比香港激烈，茶飲店不時推出話題作，例如瑞幸咖啡繼與貴州茅台聯乘推出「醬香拿鐵」後，早前於農曆新年再合作推出「龍年醬香巧克力」，主要原料包括朱古力預調液、白酒風味厚奶及53度茅台酒，將酒味與甜味二合為一。喜茶則愛與不同名人聯名，新作是跟填詞人方文山合作的「天青雨」，標榜真原茶無奶精，杯身更加入青花圖案，叫不少人買來收藏。