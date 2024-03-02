梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　對方當時仲有女朋友！

藝人梁嘉琪離巢無綫後過檔HOY TV做主持，又與森美、小儀合作主持電台節目《早霸王》，日前她大爆曾有圈中前輩撩上房，令全場譁然！她透露曾有事業低潮期，獲一位熱心前輩雪中送炭，更邀請她到飯局，當時她感徬徨，加上覺得對方幫到她很多故決定赴約，豈料前輩真面目即時現形，她憶述飯局後前輩接載她回家，但途中去了沙灘，之後再有所行動：「佢送咗條水晶頸鍊畀我，佢同我講你而家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鍊...」森美聽到已表示「過份咗」，但原來好戲在後頭。

梁嘉琪續指前輩竟約她上酒店房：「我喺嗰面book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈...」她即時醒水果斷拒絕：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友xxx』，因為我要畀佢知我知佢有女朋友，但佢就話『哦，係呀』。」即隨拿手袋急急腳離開，並禮貌婉拒：「多謝你今日陪伴，我冇事啦」。

不過聽完故事，森美就指梁嘉琪畀錯信號對方：「你畀晒綠燈行沙灘，你都『神』嘅。」小儀亦認同此舉或會令前輩誤會，森美再笑言：「我覺得佢唔係睇中你美色，我對你評價好低，我唔相信。」但梁嘉琪就反擊指若然知道「男主角」身份，大家會更難接受，似乎暗示該前輩是靚仔級數！