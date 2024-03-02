聯乘美饌　帶來驚喜新味

香港的高級餐廳，質素一向有水準，為讓客人嘗新，近年經常會不同主題的聯乘活動，除有名廚合作，還有其他精緻的菜式和特飲等配搭，讓大家在好好享受。

星洲滲意味

意大利和新加坡都有多款海鮮菜式，中環意大利餐廳主廚Marco Xodo和新加坡海鮮餐廳主廚劉健偉師傅於3月23日至24日舉辦四手聯乘活動。到時除了有餐廳的名菜炸牛肚和意粉外，2位師傅還會推出創意菜式，如劉師傅會為客人打造手工意粉配辣椒蟹，Chef Marco受到瓊榮記招牌菜月光河粉作靈感，以米飯代替麵條，打造出肉醬意式番紅花焗飯配溏心蛋，客人可以一次過品嘗兩地的風味。

私房美味

很多人喜歡到私房菜，品嘗為自己度身訂造的菜式。3月8日至10日，尖沙咀酒店中菜廳和私房菜主理人Grace Choy合作打造6道菜午餐及晚餐，午餐會有特色點心、秘製口水雞、家鄉煎藕餅、脆米乾燒大明蝦和魚湯星斑片稻庭烏冬等菜式。晚餐先由中菜總廚黃偉成師傅設計的黑松露醬拌蘆筍、蜜汁西班牙黑豚肉叉燒和鮮花椒蟶子的前菜拼盤打開序幕，來一口暖胃的蜜瓜天籽蘭花燉花膠湯和鮮味的水波蛋黃花魚柳配魚子醬後，就可以品嘗Grace主理的海參冬菇燜排骨、秘製辣味老虎蝦粉絲和金箔燕窩腰果露，最特別是每晚會有不同的酒類作配，到時會有客席講師駐場講解，體驗更深。

芳香森林

都市人壓力大，想瞓一個好覺都有困難。尖沙咀精品酒店和台灣芳療品牌合作，於3月1日至5月13日以微熏睡眠噴霧系列作主題，推出不同的活動。北歐餐廳的夢境森林下午茶，以佛手柑、橙花、蜂蜜、椰子、薰衣草和洋甘菊等食材入饌，鹹點有北海麵包蟹鉗配洋甘菊雞尾酒醬、帶子青瓜他他配佛手柑汁和龍蝦煙三文魚可樂餅配椰子碎等。甜點方面，首推選用蛋白脆餅製作旳漂浮之島配薰衣草雲呢拿醬，其他有天使蛋糕配佛手柑奶酪、椰林飄香意式奶凍配菠蘿啫喱及椰絲和橙花香橘古力蛋糕等。吃時除配咖啡或茶，還可以選擇富香氣的特調雞尾酒，客人惠顧下午茶，除有禮品換領和購物禮卡外，還可用優惠價參加微熏雞尾酒二人工作坊，加添情趣。

本地Gin香

近年增加了不少本地品牌，沙田酒店一間酒吧近日來個大變身，酒吧來了全新主唱Phoenyx Novelle，修讀聲樂的她曾於美國、杜拜和泰國等地演出，今次來到香港，會為客人帶來不同風格的樂曲。耹聽樂時，亦有全新雞尾酒和小食作配。酒吧和本地氈酒品牌合作，調製出富本地風味的Premium Gin Tonic，而且氈酒會以大型綠色酒桶盛載和儲存，用來代替玻璃樽。喝時可配焗芝士、炒八爪魚及翡翠螺、香煎蝦球和墨西哥粟米脆等，提升味道。