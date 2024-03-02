帶毛孩「南巡」　玩轉將軍澳新地標

繼一年多前跨越將軍澳海灣的跨灣大橋全面啟用之後，月前與之遙遙相對的海濱南橋亦告落成開放，將軍澳南（下簡：將南）再多一個新地標。此外，往來西河灣至將南的寵物友善街渡航線亦已投入服務，加上該處的海濱長廊及海濱公園本身，以至海濱旁的大型商場及不少餐廳Cafe都是寵物友善，成為不少人假日帶毛孩出遊兼打卡不可多得的好地方。

[ST]寵物友善街渡

跨灣大橋和海濱南橋可說是將軍澳近年最人氣的兩大「名物」，前者不僅是全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的1.8米長跨灣大橋，建在大橋中間的雙拱鋼橋，跨度達200米，堪稱是全港最大跨度的高強度結構鋼拱橋。後者則是與跨灣大橋的拱型設計互相呼應的香港第二條高強度結構鋼拱橋，是一條連接日出康城及將軍澳海濱長廊、以波浪為設計主題的150米長行人拱橋。兩橋均設有觀景台，方便大家欣賞將軍澳灣的日與夜兼打卡。

想到新地標打卡放狗，除了陸路，現還可以經水路前往，指的是新開辦僅一個月的西灣河往來將軍澳（南）街渡航線。該航線乃寵物友善航線，每日約有20班船穿梭箕筲灣避風塘及將軍澳南梯台，航程約20至30分鐘。最大賣點當然是可跟毛孩結伴遊船河，沿途邊吹海風邊欣賞鯉魚門海峽、港島東沿岸美景及從另一角度近距離欣賞跨灣大橋及海濱南橋。

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[ST]特設狗狗餐單

對於有飼養寵物的朋友來說，假日有個地方可以跟毛孩一起閒逛，齊齊抖氣兼打卡，將軍澳海濱長廊確是不錯選擇；事關不僅長廊，連開設在長廊旁的大型商場及不少餐廳Cafe都是寵物友善，包括剛遷新店至Ocean PopWalk一個多月的Stay With。

這家Cafe不僅設有人寵用餐區，更特設狗狗餐單，最啱跟毛孩散步後，齊齊坐低醫肚和歇腳。值得留意的是新店續由狗店長「脾脾」和副店長「Samsam」幫手睇舖，無論是店內兩組榻榻米用餐區，或是由舊店保留到新店掛放、毛孩們最喜歡的白色吊椅，都是人氣打卡位。

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[ST]主子盡情放電

帶得主子出遊，當然要畀佢放吓電，近近哋設在海濱長廊上的寵物公園就最方便就腳。這個寵物公園分成兩部分，加起面積只有648平方米，雖然不算大，勝在一眼睇晒，唔驚主子太自由奔放。其中一個特設一大一細斜台及欄架裝置等，讓主子展開不同的障礙遊戲；另一個則是由一塊大磚地及小草坡組成的活動空間，最啱毛孩奔跑放電。

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[ST]復古單車體驗

將軍澳單車網絡完善，隨着將南跨海大橋及南橋相繼開通，不少人喜歡選擇踏單車遊將南，順便到區內其他IGable熱點打卡，邊踩邊欣賞風景。要展開將南踏單車打卡之旅，當然不少得租番架同樣是IGable的日系復古單車。每逢假日tokyobike Rentals都會在Ocean Popwalk海天晉滙的中庭玻璃門外設置攤檔，專門提供日系復古單車租借，大家還可跟着他們設計的路線展開難忘的復古單車體驗。該路線不僅會踩經全港第一條海上單車徑的跨海大橋上單車徑，兼可遠眺全新開放的新地標—南橋，還可到調景嶺避風塘、Green Field隱世小草原、唐寧遊樂場（白色隧道）、屋苑後山草原及瀑布等秘點打卡。

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