Lolly Talk無懼嚴寒着短裙跳舞　逾百粉絲圍觀

女團Lolly Talk 8位成員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）和曾美欣（Meiei）今日（2日）出席活動，吸引過百粉絲圍觀。活動上，Lolly Talk即場跳唱，還與現場觀眾合照，場面熱鬧，粉絲們歡呼聲不斷。

今日天氣寒冷，但Lolly Talk依然穿上貼身短裙表演，笑言一點都不覺得冷，因為粉絲們相當熱情。又謂今次活動是龍年的第一份工作，阿妹表示昨日綵排時，才發現已經很久沒有戴上耳機，突然非常懷念這種感覺。講到工作大計，她們希望推出首張專輯：「因為最後兩首數字系列嘅歌，9同10已經創作咗，所以嚟緊就會去做後續嘅步驟，至於專輯我哋8個係非常之想，極力爭取中。（再開多場騷？）都想，其實我哋完咗第一場演唱會之後，就喺度問聽日仲有冇騷。」笑言開騷是創作音樂的動力。

提到薛家燕曾在節目中唱Lolly Talk《一把火》，她們興奮地表示自己的歌曲居然可以被一位大前輩唱出來，大感榮幸，又指如果有機會想和家燕姐合作，笑言下次唱《一把火》時可以跳十字步。問到家燕姐是否你們最想合作的藝人？她們說：「其中一個，其實我哋今年都希望可以同好多嘅音樂單位，包括幕後製作人員。以及幕前嘅藝人合作。」