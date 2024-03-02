葉子楣爆喊憶已故拍拖26年男友　走出陰霾準備復出大計

擁有36F上圍的「波霸」葉子楣日前接受電台訪問，自脊醫男友離世後，去年底再度曝光，以為她再「復出」娛圈，但她在訪問中，她說：「從來冇想復出，最初開心同一班以前嘅好友一齊玩，有人見我Keep到咁弗，問我有沒有想過復出，我還答『冇喎！』，後來愈多圈中朋友問起，我先諗，感覺自己仲有戲癮。」她坦言今年的確有復出拍電影大計，但細節有待公布，希望角色有突破、有發揮，不只賣性感。

談及她走上「三級路」，即使片商高價利誘亦不為所動，堅持「三點不露」，她說：「呢個係我底線及堅持，因為我認為一露咗就冇神秘感。」至於一直被質疑身材造假，她從來沒有嬲，自言：「聽慣，冇所謂，冇可能全世界都喜歡你，嬲只自己辛苦。」

至於認識脊醫男友時，她只有26歲，但已是圈中小富婆，除為自己一家六口置業，連和男友同居26年，也是居住在她名下物業。她直言欣賞男友怕醜又緊張她，不介意對方曾結婚及有兒子：「我唔鍾意嗰啲青靚白淨，離過婚仲好，人仲成熟，佢有小朋友，更加唔使我生！」承認當年應男友要求於94年拍完最後一部電影便退出娛樂圈，不過相戀26年來曾因男友太緊張才導致分手，她說：「就係（拍拖）第5年，發現佢喺屋企電話裝咗偷聽器，咁點相處落去？鬧交鬧到分開後，佢求我原諒復合，以後大家要畀空間對方先可以相處得好好。」

在同居的26年來，她堅持經濟獨立，不求名分亦不曾要求伴侶生前立下遺囑，她說：「好多女人忍唔到，但我冇所謂，一個男人離咗婚，都已經要畀一半身家給太太，醫務所就留給個仔都應該嘅，一嚟我哋冇結婚，二嚟他覺得因為我而虧欠咗個仔。」

不過談及2018年男友突然於日本公幹期間，因心臟病發突然離世，堅強的她在節目中忍不住淚崩，她說：「佢每次搭飛機，我都有心理準備，始終佢有心臟病。嗰日佢兩個家姊、細妹，還有姐夫共4個人，話佢哋喺樓下要上嚟，我都知出咗事。佢哋唔想我一個人喺屋企，驚我出事，就想同我見面講，最初我都好堅強……但當佢哋走……嗚（哭）……我就攬住佢哋喊，真係忍不到，就算一個女人點堅強，始終一齊26年。佢家姐驚我有事，幸好我有做運動，令自己開心冇抑鬱。到依家我重新出番嚟，所有朋友對我好好……嗚，你知嗎？我最開心係依家，每個朋友都對我好，個個人都話我對人好，令我明白只要你對人好，上天一定有回報。」