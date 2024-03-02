郭富城自封悲劇之王　獲7歲女粉絲獻吻冧爆

天王郭富城（城城）首次在港參與主演電影《臨時劫案》謝票活動，今午（2日）會合片中拍檔張松枝及王頌茵等到訪戲院，隨即令全場尖叫歡呼，又以戲中金句「多謝」、「啱數」等與粉絲互動，期間有女影迷高舉寫着「7歲粉絲求簽名」紙牌，成功吸引城城注意，邀小妹妹站出來問問題，對方笑言：「點解你咁靚仔嘅？」城城慈父上身答道：「我唔知點答你喎，都唔覺得自己靚仔，普通啦，你想點啫？」為小妹妹及其媽媽簽名後，小妹妹主動向城城獻吻，令他冧爆！

據悉，《臨》片至昨日票房衝向1,800萬港元，教台前幕後振奮不已。城城受訪時表示：「首先要講多謝，真係啱晒數。其實一直好想出嚟謝票，但我離開咗香港兩個禮拜做演唱會，啱啱返嚟電影公司就問我，我梗係話好啦。之前喺廣州做完演唱會就謝咗，完過年就生番晒嘞，去番應該有嘅狀態，所以我都想見吓啲影迷，答謝佢哋對呢部電影嘅喜愛。（口碑咁好好開心？）開心，台前幕後都畀咗好多心機嘛。（口碑係意料之中？）多謝！（因為滿意票房？）投資者梗係想有比較好嘅票房，不過如果有比較好嘅票房，佢哋就會有信心再去開戲，依家香港電影需要多啲新嘢，大家努力去做多啲啦。」

城城笑言感激團隊今次如此「大膽」：「搵我去做一個悍匪喎，仲要有更多黑色幽默元素，但好多朋友同我講，話我唔係喜劇之王，呢樣交番畀周星馳，我只係一個悲劇之王，今次係近10年自己比較少有嘅角色，有時啲嘢要撞出嚟，同埋戲裏面咁醜樣我都好大犧牲㗎。」當問到兩名囡囡有冇欣賞其演出，他坦言：「佢哋咁細個冇睇啦，不過我有朋友送番啲劇照畀我，其中一張係我中槍嘅，佢哋好感情豐富，擔心到喊咗出嚟，好傷心。」