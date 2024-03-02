【Bethの食卓】韭菜又關搶九運事？

春暖大地，下星期二就係驚蟄喇！知唔知道驚蟄嘅前後我哋應該食啲乜嘢呢？

其實有幾款菜都係喺呢段時間食係最合時、最好嘅，其中今日揀嚟分享畀大家嘅就係韭菜。

韭菜個「韭」字同埋九運個九字係同音嘅關係，所以今年嘅第一造韭菜就更加具重要意義啦！第一造嘅韭菜係驚蟄嘅時分，係有啲特別隱喻之處，如果今年嘅收成係大造嘅說話呢，就代表九運呢二十年都係好嘅，所以更加要在這個時間留意是否會有韭菜新聞出現。

平時我哋食開嘅韭菜，我就略嫌佢有濃烈嘅韭菜味而不大喜歡，甚至我仲覺得有少少臭添，最怕係食咗胃氣上嚟嗰陣味。但驚蟄時分收割嘅韭菜係幼嫩而無渣，多咗一份清香感，而沒有濃烈味，所以不同時分食的韭菜係有唔同。

通常我哋喺驚蟄嘅時候都會做一樣嘢，就係會將韭菜切粒混入肉一齊做餡，再用來包餃子或包子，在封口時，我哋係會想像封住小人把嘴，好似針線咁樣封住佢哋個嘴，唔畀佢哋講是講非，呢個就係古文化習俗嘅傳統。

此外，韭菜其實亦係好有營養價值。韭菜屬百合科多年草本植物韭菜的葉和莖，全年生長，容易種植，生命適應力強，通常二月份（初春）的韭菜最為鮮嫩。韭菜味甘辛、性溫，具有補腎固精、益肝氣、溫中助陽、益胃之功效，並有「起陽草」之稱。

韭菜有乜好？

改善便秘：含豐富膳食纖維，可以刺激腸道蠕動，有改善便秘的作用，因而韭菜也被稱為「洗腸草」。

補陽氣：中醫認為，韭菜性溫，具有升陽的功效；可以溫陽散寒，增強體力和促進血液循環，從而能夠避免陽氣不足的情況。

促進食欲：它含維他命等營養素也能夠提高消化功能，而植物性揮發油更能促進食欲。

殺菌：它含有揮發性物質及硫化物等特殊成分，對綠膿桿菌、痢疾、大腸桿菌、傷寒及金黃色葡萄球菌等致病菌有抑制效果。

降血脂：韭菜中的硫化物可降低血脂、穩定血壓，並能擴張血管、促進血液循環、預防動脈硬化。另外，韭菜中的膳食纖維、鈣、鉀、鎂等成分，具有降低膽固醇、防止動脈硬化、改善血壓等作用。

護肝養眼：韭菜中含有豐富的維他命A和胡蘿蔔素，對緩解眼睛乾澀、疲勞有幫助，有助於維持正常視覺功能。

腸胃功能較差人士注意進食量，韭菜裏面的粗纖維含量豐富，吃多了可能導致腹痛、腹瀉或消化不良等，胃潰瘍、急慢性胃炎、十二指腸潰瘍等人士要注意攝取量。容易熱氣人士也要注意，韭菜性溫，味辛甘，吃多了易上火，有陽亢及熱性症狀的人也不宜食用。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com