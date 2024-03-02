甄妮寸爆李龍基詐傻扮懵　自揭被騙經歷有意重返樂壇

天后級歌手甄妮因不平則鳴的作風而有「樂壇風紀」之稱，近日李龍基未婚妻王青霞（Chris）被還押一事鬧得沸沸揚揚，雖然甄妮遠在台灣，但都有留意此事，更在社交網議論。

甄妮在留言區寫下，「基哥一世英明毀於一旦，害了己又害人，一場鬧劇偷雞不着蝕把米，搞到官非纏身何苦呢！現應正是享福之年！」之後見到李龍基到大欖女懲教所探王青霞，接受訪問時預告將推出個唱晚宴，有趁勢吸金之嫌。她直言李龍基是扮豬食老虎，「基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似懵董博同情，新聞空窗期吸版面，也有一堆配角隨雞起舞！可割可棄啊！為開Show前熱熱身而已！」更提議李龍基應該開個節目繼續演：「由3人演變無法收科，快要把洞房也公演了！好奇。」

另外，上月初甄妮發文透露打算今年內重啟自組公司金音符唱片（Jenfu Records），更自爆曾被騙版稅，當時她發現自己全部版稅只得四千元，於是找公司詢問之後，才拿回真正的版稅，有七萬七千元，並笑稱自己還收到過1.06元的版稅。對此，她揚言要整頓金音符，還答應歌迷會再寫歌，似乎有意重返樂壇。