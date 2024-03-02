王鶴棣被認錯港星林正峰　粉絲群起鬧爆掀罵戰

內地頂流男星王鶴棣人氣高企，早前在「最有好感的內地藝人」選舉中成功排名第二。日前，更獲邀出戰NBA明星名人賽，與多位NBA球星較量切磋，他一出場半節時間即個人連得8分，打破名人賽得分紀錄，風頭一時無兩。香港和內地擁有大批粉絲的他，日前被指現身香港。

有網民以「香港街頭偶遇王鶴棣」為題分享了一段影片，片中所見劇組正在街頭拍攝，片中男主角身形高大威猛。不過，有眼利網民發現片中主角不是王鶴棣本人，而是香港藝人林正峰，更指王鶴棣正身處北京，不可能在香港現身。不過，該網民堅稱片中人是王鶴棣，表示：「評論區有好多人說昨天才在北京，說什麼不可能在香港，哈哈我只能說藝人很忙，一天能飛2個地方，藝人拍戲也不會公佈拍戲時間地點，懂行情的會知道，不管你們信不信是他也無所謂，因為我已經打過招呼。」片段一出在評論區掀起罵戰，該網民堅稱與對方打過招呼確認是王鶴棣，但王鶴棣的粉絲就認有人在「蹭流量」。

事件持續發酵，最後連林正峰都留言親身回應，表示：「那是我，雖然王鶴棣也是我偶像。」林正峰在2017年以KOL身份加入J2節目《#後生仔傾吓偈》。備受力捧的他去年播出的TVB台慶劇《新聞女王》中飾演隸屬「佐治黨」的王偉，與高海寧（高Ling）及馬國明都有不少對手戲，形象鮮明討好，成功入屋。