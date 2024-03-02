【Zac玩Zac食】唔使飛都食到熊本特色菜

講到位於日本九州西南中部嘅熊本縣，大家一定諗起超級可愛嘅熊本熊Kumamon，其實熊本縣享有「水之國」嘅美譽，阿蘇山為當地帶來純淨天然地下水，水質醇厚兼蘊藏豐富礦物質，亦擁有豐沛嘅天然資源，孕育出豐富嘅熊本食材及特色佳釀。

位於尖沙咀北京道一號嘅殿堂級居酒屋，團隊最近去咗熊本縣，引入一些特色食材，包括縣內最高等級嘅「和王」和牛、有「夢幻地雞」之稱嘅天草大王雞、天草牛深町時令海產，仲有不知火「凸頂柑」、晚白柚、茄子、彩虹番茄及士多啤梨等農作物，炮製期間限定嘅特色料理。有20多種唔同顏色、花紋、形狀嘅彩虹番茄，色彩繽紛口感清爽，團隊製作咗熊本彩虹番茄士多啤梨沙律，彩虹番茄加入梅酒自家醃製，淋上紫蘇油，添上淡雅清柔嘅香氣。

「熊本和王」係由日本食肉格付協會評選，必須係飼養達28個月以上並獲得A4或A5等級認證，雪花紋理值需達到6級或以上嘅和牛品種，和牛肉質細膩，霜降牛脂入口即化；熊本縣嘅晚白柚係柑橘類中體形最大最重，清爽香甜帶有獨特果香，酸甜可口。餐廳團隊發揮創意，結合兩種超級食材，製作晚白柚「和王」和牛串，細膩無比嘅和王捲住清香宜人嘅晚白柚，以直火炭燒，最後放上日式葱油作點綴，香氣四溢，而和牛嘅油香配爽甜嘅晚白柚，一濃一淡、一油一爽，真係食多兩串都唔會膩！

日本雞隻種類繁多，熊本天草大王雞以龐大體形聞名，身高可達致90厘米，脂肪比例平均得宜。團隊揀選雞翼製作鹽燒天草大王雞手羽先，上枱時大家都嘩一聲，真係有我成塊面咁長，唔講仲以為係火雞翼；雞翼肉質彈牙，油潤豐厚，雞皮有質感嚼勁但又唔會韌，絕對值得一試！

Profile：Zacky Sun

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