張曦雯晒最強Body扮中招　 引馬德鐘英雄救美

無綫花旦張曦雯（Kelly）樣靚身材正，在劇集《再見．枕邊人》中化身「心機女」大晒最強Body！在昨晚（1日）一集中，Kelly險被由翟威廉飾演的富家公子落藥迷姦，幸得未婚夫馬德鐘及時出現英雄救美，不過，原來Kelly早就發現翟威廉的奸計，為得到馬德鐘關心而扮中招，Kelly在該場口以白色露肩魚尾裙上陣，大晒S形身段，非常搶焦！

談到這套誘人戰衣難掩其蜜桃臀，Kelly表示事前沒有刻意操練，但平日會去美容院做療程保養，不過她謙稱不僅是自己的功勞：「同服裝同事合作過好多次，佢哋好清楚我鍾意咩衫、咩衫Fit我，呢個唔係淨係我操得Fit就可以呈現，都要配合Camera、燈光、服裝，所有人夾埋一齊先做到呢個效果。」Kelly稱身形和美色是其角色的絕密武器，並預告之後將在不同場口發揮「男人殺手」本色。講到在劇中被對手翟威廉狼吻香肩，Kelly表示二人識於微時，加上翟威廉相當有紳士風度，拍攝前跟她溝通充足，因此絕無尷尬，反而令她非常放心，Kelly更大爆翟威廉對富家子角色頗有意見：「佢話『點解我成日做禽獸角色？！』，尤其係同馬德鐘一齊，次次都係馬德鐘做英雄，好搞笑！」

至於另一位女主角黃智雯在劇中跟羅天宇發展至同居關係，對於首次與羅天宇合作，智雯直言開拍前已大感期待，因對方給她斯文及乖仔的印象，跟《再》劇的角色完全相反，而為增加CP感，智雯於開拍前主動跟天宇溝通及一起設計小動作：「同佢合作我好享受同開心，今次自己做咗比較主動嘅角色，成日整鬼佢，爆發佢曳嘅小宇宙！」她透露其中一場講到因洗澡發生意外滑倒，造就了既親密又穿得少布的「韓式壁咚」畫面，她稱：「同其他男藝人拍親熱戲，多數係個男仔做主動去畀安全感我，我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」