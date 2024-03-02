詹天文18歲生日　首要任務去植髮

聲夢歌手詹天文（Windy)今日（2日）18歲生日，獲粉絲在酒店筵開11席生日會，公司高層樂易玲亦畀面到賀。Windy指自己心態還停留在16歲，講笑不敢面對18歲。「好百感交集，昨日學校最後一日，夜晚11點先走，未收拾好心情，跟住就生日喇！（生日願望？）希望DSE「穩4攞5」，入到心儀大學，能保持初心，學業和事業都向上。」提到18歲第一件最想做的事，竟然是做植髮，自揭受髮線高問題困擾，「16歲已經想做，但屋企人擔心危險，對額頭唔滿意，因為一吹風就變咗好似一把年紀，平時係遮遮掩掩。」

提到昨日畢業營最後一日，大感不捨，自爆在畢業營吐露心底話時，感動到喊，她指之前參加比賽較少參予學校生活，直至中五中六才有多些時間與同學相處，沒有遺憾。她透露已面試多間大學，其中一間己進入第二輪，有想過去外國讀音樂，目標是美國著名音樂學院，想提升音槳造詣。問會否請教姚焯菲（Chantel）報考大學心得？Windy表示同Chantel經常傾偈，但少談學校事。提到收到最特別的畢業禮物和生日禮物，就是一本相冊，裏面有我好多相及寫滿字，相信同學花了幾個月時間製作。現場不少粉絲舉牌撐場，亦有粉絲在銅鑼灣買大型廣告為她慶生應援，她笑謂：「見到自己個樣有啲尷尬。」