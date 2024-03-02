烏克蘭網紅　「峰」騷遊世界

巨乳性感網紅魅力無限，令男網民睇到興奮無比，好似來自烏克蘭嘅Maria Martskaya就係最佳人辦，而呢位女神更憑索樣同巨峰，並挾住強勁人氣成功殺入模特兒界，而且吸金力相當強勁呀！

人氣爆升

要成為性感女網紅，唔係肯露肉就一定掂，仲要個樣夠索兼且身材有睇頭至得。就咁講好似有啲空泛，只要睇過出生於烏克蘭基輔嘅Maria Martskaya，就會明白乜嘢叫做索到啪啪聲，男士們望多佢兩眼都會暈晒大浪呀！

雖然佢外形咁高質，但原來當初冇諗過做網紅，大學畢業後，佢就喺模特兒事務所工作，不過唔係做Model，而係負責網絡營銷，及後又去過法國及意大利工作，而隨住佢嘅經驗愈嚟愈多，加上又有唔少人讚佢樣靚身材正，心諗點解唔試吓自己做網紅呢？因此喺2018年時透過社交帳號分享首輯性感寫真照，據佢稱最初只係玩票性質，卻估唔到大受網民歡迎，喺短短日子就吸納逾10萬粉絲，人氣幾何級上升，就係咁，佢決定瞓身發展性感網紅事業。

口才了得

正式以網紅身份登場之後，佢除咗大派福利照外，更開設埋直播頻道，以火辣造型同網民傾偈。要知道Maria唔單止五官標致，巨乳加深溝更係養眼無比，加上佢口才了得，令粉絲人數急速上升，更獲得多本著名男士雜誌邀請拍攝寫真。

其實早喺大學時期，佢已經做過兼職模特兒，家陣更係駕輕就熟，同時亦係進軍模特兒界嘅最佳良機。擁有天賦本錢嘅佢，絕對唔介意拍攝挑戰尺度嘅寫真，更乘勢開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上限制級辣照，更係大幅提升佢嘅吸金力。而Maria 之所以喺事業上如此進取，原來跟細個時嘅夢想有關，就係希望能夠環遊世界。今時今日作為人氣性感網紅嘅佢，搵到第一桶金，不但終於可以圓夢，當然亦忘拍寫真，可謂去到邊影到邊，真係好勤力呀！

Profile

出生地：烏克蘭基輔

身高：172cm

三圍：36H-24-36

如果有留意Maria Martskaya喺網上發放嘅性感寫真，唔難發現佢經常以泳裝示人，佢解釋一來夠性感，二來佢勁鍾意游水以保持身段，可謂一舉兩得。