【是日通勝】

農曆正月廿三

甲辰年 丙寅月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、立約、安葬

忌：祭祀、作灶、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：紅、紫

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：遇上不如意的事，有冤無路訴，心情低落。

金牛座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

雙子座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

巨蟹座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

獅子座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

處女座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

天秤座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

天蠍座：桃花運稍遜，多用紫色對改善運勢有幫助。

人馬座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

山羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

水瓶座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）猴 狀態差

鼠：相信自己的能力，凡事向好的方面想。

牛：桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

虎：運勢下降，很多事要處理，手忙腳亂。

兔：容易破財，不能盲目相信陌生人的話。

龍：心情煩躁，生活壓力大，容易睡不着。

蛇：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

馬：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

羊：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

猴：是日沖煞，心神恍惚，勿作重要決定。

雞：有些事情未做完，整天感到忐忑不安。

狗：不要沉溺於打機睇片，不利精神健康。

豬：凡事小心，以免有把柄落在別人手上。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

易讓感情不順的姓名筆劃

人的名字筆劃數含有吉凶徵兆（按照《康熙字典》計算），有個好名字會對各方面運程帶來極大的促進作用。其中感情是否順利，乃衡量生活能否幸福的關鍵，以下一起看看姓名中有哪些筆劃數會使人感情不順。

‧9、19、21、27：異性緣差

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，異性緣差，在桃花方面往往遭遇很多有形或無形阻礙，表現為異性緣分不能很順利，多遇霧水桃花，遭遇多次不成功的戀愛。

‧10、20、24、27、28、30：戀愛時間不長

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，易生煩惱，在感情方面猶豫不決，容易受到周圍人、事、物的影響，容易弄巧成拙，往往會因此錯過好的姻緣。

‧14、22、29、36：易陷入三角戀

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，大多對愛情缺乏正確認識，很難接受愛情變得平淡，容易陷入三角戀中，或無意間插足別人的戀愛。

‧7、12、23、26、34、36、43：婚姻不幸福

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，婚姻方面大都不如意，容易有夫妻不睦、分居或離婚的情況發生。