炎明熹無辜中槍MV推出兩粒鐘急下架　歌迷怒斥粗製濫造

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）憑靚聲及正面形象，成為最快上位的樂壇新人，近年成績驕人，然而最近推出的新歌《透光者》MV卻連環惹是非。除了有份參與MV拍攝的女書法家投訴被消失外，MV上架後更被發現版本有瑕疵需緊急下架，影響點擊率，大批網民即開咪鬧爆其公司屢犯低級錯誤，又斥MV粗製濫造，令Gigi躺着也中槍！

出道兩年多以來搞作多多的炎明熹，除了音樂上的發展，又參演劇集及去內地拍攝綜藝節目《聲生不息》，結果人氣更盛，在內地更是工作不斷，短短幾個月已速袋500萬。雖然去年展開大學生涯，但她仍然學業、事業兩兼顧，下月更會舉行3場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，此乃自去年10月的處女個唱後再開騷，她當然不容有失，近日積極投入綵排。

為了配合今次演唱會，Gigi上月底推出新歌《透光者》，MV更以芭蕾舞來貫穿，講述被對方無視的單戀故事，除了有兩位專業舞者，Gigi亦扮演被忽略的黑天鵝。從未接觸過該類舞蹈的她，事前特別搵老師學舞，務求歌聲與畫面完美配合。

雖然Gigi為新歌交足功課，但MV卻是非不斷，繼有份參與MV的靚女書法家被消失後，連MV上架亦出事！MV原定上月27日晚上9時上架，但上架兩個多小時後離奇下架，背後原因是有關方面出錯上載了單聲道版，而非正常的立體聲版，單聲道版本令整首歌曲聽來欠缺層次感及影響歌手音色，大大降低歌曲的吸引力。有網友發現此事並通知有關方面，於是MV被急急拉下架，新版本至翌日早上才重新上架。

炮轟頻頻犯錯

不少歌迷對於Gigi所屬公司犯下這種低級錯誤大表不滿，由於MV要重新上架，變相之前的點擊數、留言及點讚次數等隨之消失，要從頭計算，影響MV的數據，因此大批網民湧到唱片公司官網洗版式鬧爆，直斥唱片公司做事毫不上心，已非首次出錯，並指出之前另一聲夢歌手姚焯菲的MV比原定日子遲了一星期上架，認為公司需好好檢討：「畀啲心做得專業啲，得唔得？」

除了技術上犯錯外，網民亦開火炮轟MV的質素，直斥MV粗製濫造，取景及妝髮敷衍，美感欠奉：「啲景Hea到好似求其落街拍，加埋兩個舞蹈員嘅衫同頭，真係唔知想點，再是但加個黑白Filter遮醜。」甚至連Gigi的造型亦受到批評，指她被迫扮成熟，造型經常炒車。歌迷有感以Gigi的實力應該獲得更好的資源及待遇，望公司正視相關問題，否則就會浪費了偶像的靚聲。

姚焯菲肉腿搶Fo

姚焯菲（Chantel）與炎明熹同是女團After Class成員，Chantel已返回新西蘭繼續學業，幸好她離港前拍了不少節目「存貨」，令粉絲可「望Mon止渴」。近日她和《聲夢2》的師妹劉芷君（Aster）齊錄影的音樂節目《J Music》宣傳片播出，穿了短裙褲的Chantel獻唱《初心小島》，聲線甜美，但肉腿更肥美，跟屬「瘦底」着短裙的Aster相比，Chantel的坐姿令一雙腿變得更粗，不過在粉絲眼中，她的肥就是可愛的象徵。

至於另一成員鍾柔美（Yumi）則在社交網分享中六最後一天，留言謂：「轉眼間就6年啦，中學生涯完成，好快就踏入另一個旅程。」而她身上的白恤衫校服寫滿字及圖案，原來她將校服當紀念冊任同學們在其身上簽名留念。