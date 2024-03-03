星玄｜蛇女Ivy So海傍騷纖腰美腿　孖COLLAR成員密密操

今日係3月3日農曆正月廿三，是日最旺嘅生肖係蛇，桃花旺，有緣人走近身邊，單身者別錯失良機。女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳），是團中顏值擔當，有「仙氣女神」之稱。佢由去年到依家可謂搏到盡，參演劇集之餘又有舞台劇，現時ViuTV熱播劇《飛黃騰達》也有Ivy So嘅演出，完全做到無停手。

而今個月底COLLAR將喺九展舉行一連3場嘅演唱會，是次個唱亦係COLLAR成團2年以來首個演唱會，為咗展示最佳狀態，COLLAR各成員已密鑼緊鼓進行秘密訓練。日前，Ivy So就係社交網上載訓練相，見到佢哋唔單止以黑白色運動裝束示人，又係藍天白雲下於尖沙咀海傍大晒纖腰美腿，仲有張相係佢哋喺泳池場景入面做倒立，認真厲害。Ivy忙還忙，要多啲留意身邊人，話唔埋你嘅有緣人就喺隔離。

至於今日幸運星係巨蟹座，運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。有「狂野空姐」之稱嘅巨蟹女廖慧儀（Jessica），曾經因為負面新聞而令佢形象一度插水，更遭無綫雪藏，直至2022年先至逐漸解凍，近年仲積極擔任唔同嘅綜藝節目，獲得唔錯嘅成績。而喺農曆新年前，佢有份主持嘅《港女野人》開拍第2季，仲遠赴到新西蘭拍攝，Jessica你學懂感恩知足，好好把握各個演出嘅機會呀。