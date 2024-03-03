舉家北海道滑雪　陳琪幾乎搞到要倒貼

藝人陳琪與胡諾言(胡仔)早前趁三個仔女放假，即飛北海道二世古滑雪，同行還有一個朋友家庭，大夥兒合租一間三層高獨立屋，沒料期間卻遇上融雪，雪塊不斷塌下到停泊於屋前七人車的擋風玻璃上，結果玻璃爆成蜘蛛網狀，因七人車已不能再用，故一行人情急雨致電租車公司，對方立即安排另一架車到二世古，陳琪接受東網訪問時直言當時非常惆悵:「如果不停落雪反而冇事，可能嗰幾日天氣太好融雪，我哋南方人又唔識，屋主同租車公司事前亦冇溫馨提示，之前一日啲小朋友仲喺屋外面玩，第二日就發現好大舊雪喺車頭，結果剷雪時，去到底部見到冰塊就知出事，發現車頭玻璃碎晒，但如果要揸車去機場還車要揸100公里，日本人一來一回費用好貴。」

陳琪不諱言若然屋頂塌雪，租車公司絕對不承保:「我哋都試過報警，但因為私人地方，佢哋又唔介入，都真係唔知點，好在租屋公司協助得好好，因為佢哋有責任保險，變咗可以由佢哋負責，但要我哋提供塌雪證據，因為佢哋見屋頂冇雪，好在到埗時見間屋好靚，我哋有打過卡影相，之後呢張相就變成證據，因為相入面見到屋頭厚厚積雪，第二日突然冇晒，否則要畀幾萬蚊，雖然依家未知Claim成點，但都尚算樂觀。」