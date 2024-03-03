吳彥祖撐港Band　Tim＠Dear Jane仔女同染腺病毒

樂隊Dear Jane和歌手劉以達昨日（2日）出席《The Wild Ones Music Festival》活動，吳彥祖亦有到場支持。Dear Jane指很開心，稱已經好久沒有玩這種 Band Show，笑言見到很多老朋友，而接下來將會舉辦樂隊的音樂會：「大概暑假會有Crossover嘅騷，現會主力做新歌先。」表示下年2025年就是樂隊出道20周年的大日子，他們樂隊正在努力籌備大碟：「今次隻碟我哋歌曲主題上會比較生活化，因為我哋大家都唔細，所以會開始探討一啲成熟少少嘅話題（去外地做？）暫時會喺香港做，唱片公司都有問我哋想唔想去外地做，咁我哋都想，但要籌備多少少先過去，我哋發現喺外地錄音會快啲，希望年中可以做到。」

提到Dear Jane成員主音黃天翱（Tim）一家人剛從旅遊回來，女兒便感染腺病毒，Tim透露原來兒子也被傳染到，不過幸好他和太太暫時沒有事：「不過呢隻病毒會潛伏兩三個星期，我依家都感覺良好，阿仔都好返啲啦。」他亦透露自己下星期要做手術，因為在旅行的時候傷了膝蓋，導致半月板撕裂：「我喺BB池踹上嚟嘅時候整到，不過我同人講話我滑雪整親，咁會型啲。」

另外，劉以達指很快就會再次舉辦個人音樂會，稱上次音樂會只得兩場「唔夠喉」：「我已經計劃緊後續，大概四月或者六月就會有Round Two，並且會加歌。」