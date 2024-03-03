蘇振維新片搶鏡　Edan Anson Lo唔敢挑機新角色

一眾英皇電影《盜月者》的演員包括，藝人張繼聰、男團MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）、白只、蘇振維和導演袁劍偉昨晚（2日）出席電影謝票活動，是次活動安排了觀眾向演員提問環節。

今次是蘇振維首次參加謝票活動，他在電影中飾演臥底「童童」一角，不少觀眾都大讚他在電影中演技了得，甚至有觀眾直言欣賞過他出演的舞台劇，問到蘇振維會否對電影產生興趣？他說：「有嘅，希望之後會繼續有機會可以拍。」又指拍電影和演舞台劇是兩種完全不同的感覺。

隨後亦有觀眾問到Anson Lo、Edan、張繼聰和白只有沒有信心演繹「童童」一角？白只笑說：「我本身覺得我喺演員，我演咩都冇乜問題，但睇完童童嘅演出，真喺要諗諗先。」又指戲中的蘇振維和現實中有很大的差別，而張繼聰則指童童一角很難演，因為大眾對演齡較長的演員有既定的形象，所以很難去演繹極具挑戰性的角色，而Edan認同說：「因為你哋太熟悉我哋，你見到我哋做呢啲會覺得我哋好做作，所以佢做童童真喺做得好好。」Anson Lo亦指有機會可以嘗試，不過很難超越，因為世界上只有一個「童童」。

到活動尾聲，演員們和在場所有觀眾來一個大合照，全場所有人齊聲大喊祝賀《盜月者》票房邁向3千萬，並又再大喊：「追擊八月十五」。