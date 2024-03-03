《英國音樂獎》舉行　英國新星RAYE連掃6獎打破歷來最多獎紀錄

年度樂壇盛事、《英國音樂獎》（Brits）昨日於英國倫敦O2體育館舉行，一眾名人紅星均有出席，賽果方面，獲7項提名的26歲英國唱作女新星RAYE一口氣連奪6獎成為全晚獲最多獎的大贏家，同時她亦打破英國天后Adele、Harry Styles以及樂隊Blur於Brits保持的4獎最多紀錄。

RAYE共奪Brits 3大獎包括年度歌手、年度大碟及年度歌曲獎，此外，她亦同時獲最佳新人、R&B歌手以及年度唱作人獎。她上台領取年度歌手獎時亦忍不住興奮落淚。

除了RAYE之外，縱橫樂壇35年的澳洲樂壇天后Kylie Minogue亦是全晚焦點，她全晚換了5件歌衫，除了上台領取全球偶像獎之外，她亦是當晚的壓軸表演嘉賓及頒獎嘉賓。除了Kylie之外，英國天后Dua Lipa亦是表演嘉賓，她同時亦勇奪最佳流行歌手。

【《英國音樂獎》部份得獎表】

年度大碟：RAYE 《My 21st Century Blues》

年度歌手：RAYE

年度組合：Jungle

年度歌曲：RAYE featuring 070 Shake 《Escapism》

最佳新人：RAYE

最佳流行歌手：Dua Lipa

最佳另類搖滾歌手：Bring Me The Horizon

最佳Hip Hop/Grime/饒舌歌手：CasIsDead

最佳R&B歌手：RAYE

最佳跳舞歌手：Calvin Harris

冒起之星：The Last Dinner Party

國際年度歌手：SZA

國際年度組合：Boygenius

國際年度歌曲： Miley Cyrus 《Flowers》