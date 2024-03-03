【心理測驗】看看朋友對你的真實評價

當你經歷低潮時，會陷入一種「我不夠好」的思緒中，看不到自己的優點，迷失人生的方向。這時候朋友的悉心安慰和分析就是最棒的心靈導師，甚至能一語道破問題的本質，幫助你剋服困難。不如試試以下的心理測驗，看看朋友對你的真實評價。

【問題】以下五隻小動物，你最喜歡的是？

【答案分析】

A.選擇松鼠的你有著細膩的心思，會比其他人更能留意到周圍環境的變化，善於察言觀色，對於他人的細微情緒變化也很容易能察覺到，但有時候會過度在乎他人的情緒，而拖累了自己。

朋友對你的評價：你有很強的觀察力，朋友非常信任你，是他們心中的靠山。但有的時候你會在一段關係裏，漸漸地失去自己，不管是友情、愛情或親情，都要學會多愛自己。

B.選擇無尾熊的你是朋友心中的開心果。你經常穿梭於熱鬧的社交場合，能快速融入新環境。但是你花太多精力在社交應酬上，因此過度耗損內在能量。

朋友對你的評價：雖然你常常穿梭在社交場合中，但其實很嚮往寧靜的生活。建議避免出席無意義的社交活動而影響自己的生活質素。偶爾獨自享受孤獨，專注於自己喜歡的事情，會讓你看起來更有自信和魅力。

C.選擇綿羊的你心地善良。你不喜歡與他人起爭執，喜歡和平解決問題。當你遇到意見分歧的時候，你會選擇退一步並以對方的角度思考，盡量以和為貴。

朋友對你的評價：你非常知道自己的想法和需求，並且會很積極地活出自己的人生。雖然你看起來不是特別聰明，但其實你是大智若愚地生存著，就算知道對方在欺騙但也不會拆穿對方，讓對方有台階下。

D.選擇長頸鹿的你是個理性的人，情緒穩定，善於用理性的角度來觀察周遭所發生的事。就算遇到緊急的狀況，你也不會慌張，還能冷靜地分析和處理。

朋友對你的分析：你是個很自律的人，可以說是個完美主義者。但有時候你對自己過於嚴苛，建議不要過度追求成就感，適時放下過高目標與標準，反而會過得更快樂順心。

E.選擇麋鹿的你是個慢熱的人，不熟悉你的人會覺得你是個很害羞、內向的人，但熟落了之後才發現你其實是個超熱情活潑的「瘋子」。

朋友對你的評價：不管發生什麽事，你都會給予支持和陪伴，是個很有義氣的朋友。慢熱型的你不會隨便交新朋友，因此知心的朋友不多，真正的朋友都有著深厚的交情。也因為和朋友太熟悉了，說話都會一針見血，真心為朋友著想。