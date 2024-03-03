莊子璇靠Facial贊助靚靚　唔識答點變間尺鼻

應屆港姐冠軍莊子璇穿上校服，亮相無綫《博愛歡樂傳萬家》，她自言曾入讀博愛經營的學校，故感覺親切：「已經有4年冇着過校服，舊校服我都有儲起留念，有啲仲簽晒名，係回憶殺。」談到再次被指「變臉」，更被指撞樣朱晨麗，她淡定回應：「佢靚好多！今日真係冇留意新聞，因為忙綵排。我淨係有用港姐贏番嚟嘅Facial贊助，其他就冇喇，仲覺得自己肥咗㖭。（其實都係話妳由豬膽鼻變間尺鼻。）我都唔知，可能大家都好留意女藝人，有少少變化就好多猜測，唔同階段可能化妝唔同咗就講。（畀人注視係咪好大壓力？）有啲緊張，如果以後能留意事業嘅其他嘢，我諗我會開心啲。（做晒心理準備，入行後會有負面新聞？）以前未入行，就覺得啲啲新聞睇吓笑吓算啦，但喺自己身上，真係幾唔開心，好彩屋企人明白，叫我做好自己，冇諗過做啲行有咁多新聞。」

同場曾比特繼續揸拐杖唱歌，他透露醫生表示完全康復起碼要3個月：「企喺度唱歌、彈樂器冇問題㗎，但大家要睇我跳舞，真係要等等，暫時真係唔可以太劇烈。」他打趣暫時仍未知病發受傷原因，又打趣：「可能工作量唔夠，郁得唔夠多，所以搞成咁，哈哈！醫生話其實可以好嚴重，好彩新年成個禮拜躺平休息，對傷勢康復好有幫助，不過當日突然唔郁得，自己真係有啲驚！」