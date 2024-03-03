周柏豪為子女面試幼稚園壓力大：我緊張到肚痛

歌手周柏豪和鄭融昨晚（2日）為仁濟醫院周年慈善餐舞會2024任表演嘉賓，出席的藝人還有黎諾懿、郭珮文、郭柏妍、羅毓儀、譚嘉儀和2023年香港小姐友誼小姐姜依宁等。周柏豪成晚變身「吉祥物」，成為集郵對象。柏豪表示與鄭融屬同公司，經常有合作機會，之前鄭融便擔任過他演唱會的嘉賓，自己原本也會做對方巡唱的嘉賓，可惜因為撞期才去不成。鄭融表示巡唱已完滿結束，現開始着手做歌，想同大家分享這幾年不同的經歷。提到好友連詩雅宣布有喜，柏豪稱很早已經知道，有恭喜對方，指大家都是注動環保的人，會將BB用品傳給對方。此時鄭融突然問他有沒有BB籃，柏豪即笑說：「你想要？」鄭融澄清現時單身，距離生BB好遠，柏豪表示不敢介紹男仔給她，講笑身邊的朋友都不太好。

柏豪提到近日為子女面試幼稚園壓力很大，認為面子攸關，試過載小朋友去面試，自己會緊張到肚痛，笑言：「緊張過自己做騷，因為小朋友好多突發事會發生，會嗲爹哋，啲人話千祈唔好陪小朋友去面試，因為小朋友會喊，我就試過，仲要係面試最想入嗰間。（你去有冇着數？）無着數，不過老師都無刁難，依家有學校收，但唔係最心儀嗰間。」至於工作方面，透露有意明年開騷。