印度億萬富豪兒子婚前派對　5千萬請Rihanna復出唱歌

巴巴多斯天后Rihanna近年全力投入其個人品牌的生意而甚少公開獻唱，去年初她獲邀請於美式足球超級碗半場騷擔任表演嘉賓，據知基於傳統歌手於超級碗不獲酬勞表演，而日前印度億萬富豪印度籍商人、以石油起家的信實工業創始人安巴尼（Mukesh Ambani）為兒子Anant Ambani舉行3日的婚前派對，周五晚就邀請到Rihanna表演，據知她獲得630萬美元（約5,000萬港元）酬金演出。

Rihanna當晚唱了共19首名曲包括《Work》、《Umbrella》、《Stay》以及《Diamonds》等，而為了入鄉隨俗，Rihanna穿上印度綠色薄紗演出，她亦於台上表示：「感謝安巴尼一家，我今晚來到這裡是為了慶祝Anant和Radhika的婚禮，感謝你們邀請我來到這裡。願上帝保佑你們的結合，我祝你們一切順利，祝賀你們。」而完成演出後，她亦表示：「我愛印度。個騷係最佳嘅。我已冇做真正嘅騷8年。所以我想再嚟一次。」Rihanna離開時亦心情勁靚，沿途與狗仔隊及女警合照。除了邀請到Rihanna表演之外，他亦邀請到來自世界各地的名人富豪包括不丹國王旺楚克、朱克伯格（Mark Zuckerberg）以及蓋茨（Bill Gates）等出席婚前派對。事後有網民分析Rihanna今次答應演出，不只看在高價酬勞上，有傳她想藉安巴尼協助下打算把美妝品牌打入印度巿場。

今次已非安巴尼出天價請天后為家人表演，2018年她的女兒結婚時，他同樣以600萬美元（約4,692萬港元）邀請Beyonce在私人派對上演出。