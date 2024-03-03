黎諾懿被姜依宁傷透心　郭珮文拍完劇再做主持

藝人黎諾懿在無綫熱播劇《婚後事》出「股惑」引起熱議，他留意到網民熱烈地討論，期望有好收視，指之後王敏奕和賴慰玲的場口，大家更要密切留意。諾懿去年帶領2023年港姐出發去越南拍外景，所以與「大騎樓」郭珮文（Juliana）和友誼小姐姜依宁（Jenny）相熟，昨晚（2日）他與兩人同場，卻被兩人傷透心，Jenny完全不知道他有劇出街，Juliana亦冇睇。Juliana解釋因為想儲起一次過睇，提到露股戲現成為熱話，Juliana立即轉軚表示：「今晚即開始睇。」諾懿講笑說:「佢心諗老人家個股有乜好睇。」Juliana突然稱呼諾懿做「永遠男神」，但問她是否很喜歡諾懿時？Juliana卻呆了3秒才說:「鍾意…」諾懿無奈表示：「停咗3秒先講，真係好傷心，估唔到依家小師妹全部都咁傷我心。」

Juliana提到已完成《法證先鋒6 倖存者的救贖》，將加入《福祿壽訓練學院》做主持，對自己口才並無信心，但會加倍努力，諾懿就表示：「你反應好好，你頭先表露到唔願意講，但又費事傷到前輩心，講得好好，反應一流，我估福祿壽一定好錫你，會叫佢哋多照顧你。」