李弘基生日九展開騷　唱悲情歌笑珉煥感同身受

出道17年的韓國樂團FT Island,昨晚(2日)相隔7年假九展Star Hall舉行香港演唱會《HEY DAY》,剛好是主音李弘基的34歲生辰,全場樂迷合唱生日歌,他以廣東話說「多謝」!

除了演唱去年推出的新專輯《Sage》所有新歌,他們還帶來了《I hope》、《FTISLAND》、《A Man's First Love Will Follow Him To His Grave》及《Primadonna》等多首舊歌,李弘基還不時拿出手機反拍場內粉絲的應援活動。

而鼓手崔珉煥去年底與女團LABOUM前成員律喜離婚,結束逾5年婚姻。當李弘基唱到早期悲情歌《After Love》及《Love Sick》時笑說:「現在已有點年紀,再唱返這些歌,真的沒想過愛情如此苦澀!」他還取笑珉煥應該更感同身受,珉煥作狀扮喊,全場粉絲大嗌:「唔好喊!我愛你」弘基即笑說珉煥已經有3個子女了!珉煥坦言去年遇上不好的事,最近可以開騷又可以創作新歌,感到很幸福。

尾聲時大會推出粉絲準備的生日蛋糕,三子與全場「Primadonna」(粉絲名稱)大合照,壽星仔李弘基又預告組合正製作新碟,並約定大家日後必定再來港開騷!