李弘基生日九展開騷　唱悲情歌笑珉煥感同身受

出道17年的韓國樂團FT Island，昨晚（2日）相隔7年假九展Star Hall舉行香港演唱會《HEY DAY》，剛好是主音李弘基的34歲生辰，全場樂迷合唱生日歌，他以廣東話說「多謝」！

除了演唱去年推出的新專輯《Sage》所有新歌，他們還帶來了《I hope》、《FTISLAND》、《A Man's First Love Will Follow Him To His Grave》及《Primadonna》等多首舊歌，李弘基還不時拿出手機反拍場內粉絲的應援活動。

而鼓手崔珉煥去年底與女團LABOUM前成員律喜離婚，結束逾5年婚姻。當李弘基唱到早期悲情歌《After Love》及《Love Sick》時笑說：「現在已有點年紀，再唱返這些歌，真的沒想過愛情如此苦澀！」他還取笑珉煥應該更感同身受，珉煥作狀扮喊，全場粉絲大嗌：「唔好喊！我愛你」弘基即笑說珉煥已經有3個子女了！珉煥坦言去年遇上不好的事，最近可以開騷又可以創作新歌，感到很幸福。

尾聲時大會推出粉絲準備的生日蛋糕，三子與全場「Primadonna」（粉絲名稱）大合照，壽星仔李弘基又預告組合正製作新碟，並約定大家日後必定再來港開騷！