眼睛保養大法　消除眼紋急救技巧

眼睛是人的靈魂之窗，若浮現細紋，會令臉容大大減分。（互聯網）

皺紋是女生的大忌，不但難消除，也非常顯老，不少女生對此非常畏懼。不過隨着年紀變大，眼周肌膚會更薄弱、敏感，據説人體的第一條皺紋往往都是從眼睛開始出現，甚至會伴隨眼袋、黑眼圈等問題，令視覺年齡大了好幾歲。若想預防眼紋出現，不妨參考以下眼紋消除小技巧。

1.敷眼膜

眼部皮膚是全身皮膚中最薄，厚度只有0.04mm至0.06mm，是其他臉部皮膚厚度的三分之一，加上每人一天平均會眨眼約2萬次，加快眼周細紋、魚尾紋的浮現。因此，大家日常多做眼部肌膚的保養工夫，除了早晚使用眼部精華或眼霜之外，也可以定時敷上含有維他命C、E等抗氧化物的眼膜，眼膜專為眼部脆弱乾燥肌膚而設，可以解決眼下細紋、浮腫和黑眼圈等問題，把營養集中且密集地注入眼周，從而慢慢改善和淡化眼紋。

2.眼部按摩

每天早晚使用眼霜滋潤肌膚的同時，可以配合按摩手法，幫助肌膚吸收養分，有助刺激血液循環和淋巴引流。按摩手法很簡單，只需要在無名指上沾上小量眼霜，並從眼角開始，沿着眼眶往眼內和眼角輕力按摩，每天勤力地保養能淡化、消除眼紋。

3.塗防曬

很多人每天都會塗上防曬，但常常忽略眼周，其實太陽的紫外線也是導致細紋增生的最大凶手，但謹記只需要薄薄塗上一層就可以了，以免出現油脂粒。出門時帶上太陽眼鏡或太陽帽也是隔絕紫外線的好方法，同樣有助預防眼紋。除此之外，日常也要避免揉眼睛，以免過度拉扯肌膚，加快眼紋出現。