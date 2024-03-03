陳自瑤唔知王浩信有冇追自己套劇：唔好騷擾佢

藝人陳自瑤昨晚（2日）參與《博愛歡樂傳萬家》演出。近日憑無綫熱播劇《婚後事》人氣飆升的她，談到日前被拍得「洗樓宣傳」，恍如視后出巡，她笑着解䆁：「我嗰日第一次去內地子公司做宣傳，未見過嗰度啲同事，冇理由兩手空空去探班，所以買咗啲甜品同水果作為見面禮，請佢哋食啫。（依家已經寫妳係視后大熱之選喎。）其實講吓我已經好開心。套劇拍完差唔多兩年，聽到話出街我真係好緊張，因為唔知觀眾有咩反應，我又第一次做咁重要嘅角色，當知道大家咁鍾意，我真係好感動。」

談到上網了解觀眾的感覺，陳自瑤坦言：「梗係有上網睇啦，留言畀我嘅好多都係女性觀眾，好多人都話睇咗套劇好有共鳴，有啲人甚至寫埋自己個故事出嚟，又話曾經經歷過我角色嘅狀態，喺我嘅眼神見到自己。（親自回覆佢哋？）實在太多留言喇，不過我盡可能都會like佢哋，同埋寫咗個置頂嘅標題，感激大家嘅支持。」

下周故事將發展到第二章節「不忠」，她預告好戲在後頭：「好似大家都仲未知道我點樣發現老公出軌，第7集謎底就會解開，同埋王敏奕、羅天宇及賴慰玲各自嘅視角都仲未出現，每一集都會有啲嘢令大家更加了解劇情發展。」至於與黎諾懿的感情發展，陳自瑤坦言要到第3周「錯愛」才走進白熱化階段。

對於有網民提議王浩信出任男主角，相信會更加精彩，她笑答：「大家入戲太深喇。（浩信有追睇妳演出？）我真係唔知，因為佢拍緊套劇，唔好騷擾佢，等佢進入狀態啦。哎吔，你哋追問我咁多，我真係驚到劇集宣傳時冇嘢講，不如唔好再答住啦。（咁你介意同浩信合作？）咁我哋真係未試過嘅，咁大家都係專業演員，如果有好劇本同角色，我真係唔介意。」